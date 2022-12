Debatte über Hungersnot : Gab es auch in Kasachstan einen Genozid?

Kasachstan litt Anfang der Dreißigerjahre im Verhältnis zur Bevölkerungszahl am meisten unter der Hungersnot in der Sowjetunion. Anders als im Fall der Ukraine sind sich Historiker hier aber uneins, ob es ein Völkermord war.

„Die Kinder plärren (. . .); sie haben nur einen Hemdfetzen um die Schultern und grindige Köpfe. Eine Frau richtet ihr weißes Turbantuch, das einzige Kleidungsstück an ihr, das nicht zerlumpt ist (. . .). Ihr Kleines, das sich an ihren Rock klammert, steht auf zwei Stöckelbeinchen, dessen Knie spitz vorragen; sein kleiner abgemagerter Podex hängt in vielen Falten herunter wie ein runzeliger Sack.“ So beschreibt die Schweizer Schriftstellerin Ella Maillart die Kasachen, die ihr im Herbst 1932 in einem Zug begegneten. Sie fragt: „Wo kommen sie her? Wo fahren sie hin?“

Othmara Glas Volontärin Folgen Ich folge



Es ist eine Momentaufnahme der schlimmsten Hungersnöte des 20. Jahrhunderts. Millionen Menschen fielen ihr in der Sowjetunion zum Opfer. Das Wissen um diese Katastrophe dringt nur langsam nach Deutschland, was vor allem das Verdienst der Ukraine ist. Etwa vier Millionen Menschen verhungerten dort. Am Mittwoch folgte der Bundestag der Einschätzung ukrainischer Historiker und Politiker und erkannte den sogenannten Holodomor als Mord am ukrainischen Volk an.