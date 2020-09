Trotz hoher Opferzahlen : Hunderte protestieren in Rom gegen Corona-Politik

Protest gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Rom Bild: AFP

Sie haben sich einen symbolträchtigen Ort für ihre Forderung nach „Wahrheit“ in Pandemiezeiten ausgesucht: die Bocca della Verità, den „Mund der Wahrheit“. Bei dem bekannten antiken Relief im Zentrum Roms versammelten sich am Samstag laut Schätzungen der Polizei etwa 1500 Menschen, um gegen die Corona-Politik der italienischen Regierung zu demonstrieren. Mit italienischen Flaggen und einem großen Banner mit der Aufschrift „Wir sind das Volk“ wandten sie sich gegen eine mutmaßliche staatliche „Gesundheitsdiktatur“. Mit Slogans wie „No mask“ oder „Hände weg von den Kindern“ forderten sie ein Ende der Corona-Einschränkungen.

„Wir befinden uns im Krieg, und jene, die ihn uns erklären, verschonen niemanden“, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter. Medienberichten zufolge waren unter den Demonstranten sowohl Anhänger rechtsextremer Parteien und Gruppen als auch besorgte Eltern, Impfgegner, Umweltaktivisten sowie Taxifahrer, Biker und Hoteliers.

Ein Mann in Kutte und mit Kreuzketten um den Hals ließ sich dabei fotografieren, wie er Fotos von Papst Franziskus und dem Gründer der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung, dem Komiker Beppe Grillo, verbrannte. Auf einigen Plakaten waren Slogans zu sehen, die Verschwörungstheorien aufgriffen, etwa um Microsoft-Gründer Bill Gates oder jene um die Bilderberg-Konferenz, ein Treffen von Unternehmern, Bankern und ranghohen Politikern. Die „Bilderberger“ werden von Verschwörungstheoretikern verdächtigt, eine Weltdiktatur kapitalistischer Prägung anzustreben. Andere Demonstranten forderten ein Ende der sozialen Distanzierung oder stellten sich gegen eine Impfpflicht. Auf einem Banner wurde Solidarität mit den Corona-Protesten in Berlin zum Ausdruck gebracht.

Italien ist eines der weltweit am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen Länder. Insgesamt haben sich rund 275.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 35.500 Menschen starben an oder mit einer Infektion. Nach einer Phase sinkender Fallzahlen stiegen die Infektionen am Freitag auf den höchsten Wert seit Anfang Mai. Die Behörden verzeichneten mehr als 1700 Corona-Fälle in 24 Stunden und elf neue Todesfälle. Zuletzt war bekannt geworden, dass auch der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Politiker verschiedener Parteien übten mit Blick auf die Erfahrungen, die Italien in den vergangenen Monaten gemacht hat, scharfe Kritik an den Protesten. „Wir wollen mit einer laufenden Pandemie fertig werden. Heute gibt es in Rom eine Demonstration von Menschen, die glauben, dass sie nicht existiert. Ihnen antworten wir mit Zahlen“, sagte der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa am Samstag auf einer anderen Veranstaltung in der italienischen Hauptstadt.

Außenminister Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung sagte, Zehntausende Italiener seien der Pandemie zum Opfer gefallen. Er bitte die Corona-Leugner, „zumindest den Familien der Toten Respekt zu zollen“. Nicola Zingaretti, der Vorsitzende des mit den Fünf Sternen regierenden Partito Democratico, sagte, es sei „Wahnsinn“, dass im Zentrum der Hauptstadt eine Demonstration stattfinde, bei der die Existenz des Virus geleugnet werde.