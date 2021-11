Hunderte Migranten in Minsk : Lukaschenko, der Schleuser

Junge Männer aus arabischen Ländern, die auf Gehwegen herumstehen, in Schnellrestaurants und Einkaufszentren die Zeit totschlagen oder U-Bahn fahren: Im Zentrum der belarussischen Hauptstadt Minsk spielen sich derzeit Szenen ab, die für die meisten Belarussen ungewohnt sind. Etliche Fremde wurden beobachtet, wie sie in Höfen oder Parks im Freien übernachten, der Kälte nur Jacken und Schlafsäcke entgegensetzten. Die Migrationskrise, die Machthaber Alexandr Lukaschenko der EU aufzwingen will, zeigt seit Kurzem auch in Belarus selbst sichtbare Folgen.

In sozialen Netzen entlädt sich Unmut. „Die Besatzung von Minsk hat begonnen“, steht über einem Video, das eine Auseinandersetzung zwischen Migranten in Minsk zeigen soll. „In einem Jahr wird das ethnische Gesicht der belarussischen Hauptstadt schon ein anderes sein.“ In einem anderen Video witzelt der Filmende zu Bildern der Gäste auf Russisch, „wenn ihr noch nicht in Bagdad wart, kommt Bagdad zu euch“. Viele klagen, dass die Migranten, die nicht an „Touristen“ – so ihr offizieller Status – erinnerten, lärmten, Müll hinterließen, Streit mit Belarussen suchten, begönnen, Rauschgift zu verkaufen. Frauen sollen belästigt, Lebensmittel in Läden gestohlen oder direkt verzehrt worden sein. Würden die jungen Männer zur Rede gestellt, sagten sie, sie hätten kein Geld.

Gruppenvisa für 25 Personen

Man sollte diese Berichte vor Ort überprüfen. Aber die Verlängerung von Pressevisum und Akkreditierung der F.A.Z. für Belarus wird seit Wochen aufgeschoben, wie auch die von anderen deutschen Medien. „Touristen“ aus Ländern des Nahen und Mittleren Ostens empfängt Belarus dagegen in großer Zahl. Ein Journalist twitterte dieser Tage gar Fotos zweier Gruppenvisa, eines für insgesamt 25 junge Männer aus Syrien, das andere für eine Gruppe von 13 Männern und zwei Frauen aus demselben Land. Über die syrische Hauptstadt Damaskus und Istanbul in der Türkei soll nun der Großteil der Migranten nach Belarus geflogen werden, nachdem der Irak im August auf Drängen der EU seine zuvor ausgeweiteten Flugverbindungen von Bagdad und anderen Städten des Landes nach Minsk einstellte.

Lukaschenko hatte im Zorn über neue EU-Sanktionen gegen sein Regime Anfang Juli erklärt, Belarus werde illegale Migranten aus Afghanistan, Iran und dem Irak auf deren Weg in die EU nicht länger aufhalten, dafür habe man „weder Geld, noch Kräfte“. Doch zeigen Recherchen von Journalisten, wie Belarus den Weg nach Europa erst ebnet. Beteiligt sind demnach staatliche Reiseagenturen, Botschaften und Konsulate sowie die Staatsfluglinie Belavia, welcher der Luftraum der EU infolge der Zwangslandung eines Ryanair-Fluges mit dem Regimegegner Roman Protassewitsch an Bord in Minsk im vergangenen Mai verschlossen ist. So begann eine Migrationswelle, die vor allem Litauen und Polen trifft – und Deutschland, denn das Land ist das eigentliche Ziel Tausender.

Aliaksandr Azarau von der Initiative ByPol, die Aussteiger der belarussischen Sicherheitskräfte versammelt, sagt, zu Beginn der Welle im Frühsommer habe Lukaschenkos Geheimdienst KGB die „Touristen“ noch an ihren belarussischen Hotels abgeholt und dem Grenzschutzkomitee übergeben, das sie zu den Grenzen gebracht habe. Mittlerweile sei die Zahl der Migranten so gestiegen, dass die Kapazitäten nicht mehr ausreichten und die Menschen in Taxis Richtung Grenze aufbrächen. Der in Polen exilierte Azarau, der einer Sondereinheit des Innenministeriums angehörte, beruft sich auf Informationen von ByPol-Sympathisanten im Land. Dagegen sieht Andrej Porotnikow vom Belarus Security Blog, der als einer der wenigen Beobachter weiter in Minsk weilt, zwar keine Beweise für eine Schleuserrolle des Regimes, hält aber dessen Dementis für „nicht überzeugend“.