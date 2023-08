Äthiopische Migranten ruhen sich im März 2012 in der Nähe eines Transitzentrums aus, wo sie auf ihre Rückführung in die westjemenitische Stadt Haradh an der Grenze zu Saudi-Arabien warten. Bild: REUTERS

Mustafa Soufia Muhammad hatte noch Glück. Er verlor nur ein Bein im Kugelhagel. „Der Beschuss ging immer weiter“, sagte der Äthiopier der BBC. Hunderte seiner Landsleute verloren ihr Leben im trostlosen Bergland, im jemenitisch-saudischen Grenzgebiet. Sie alle hatten eine gefährliche und entbehrungsreiche Reise ins ölreiche Königreich hinter sich gebracht, in der Hoffnung, sich und ihren Familien ein besseres Leben zu erarbeiten oder Gewalt und Menschenrechtsverletzungen in ihrer Heimat zu entfliehen. Aber das Grenzgebiet ist eine Todeszone. Das Morden, so heißt es in übereinstimmenden Berichten, gehe weiter.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.



Am Montag veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) einen erschütternden Bericht. Zwischen März 2022 und Juni 2023 wurden demnach Hunderte Menschen getötet, die versucht hatten, mit der Hilfe von Schleuserbanden die Grenze ins Königreich zu überqueren. Von 28 blutigen Vorfällen ist die Rede.