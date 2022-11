Aktualisiert am

Mehr als 300 Tote bei Protesten in Iran

Menschenrechtler teilen mit : Mehr als 300 Tote bei Protesten in Iran

In Iran sind bei Protesten mehr als 300 Personen getötet worden. Das teilt eine Organisation für Menschenrechte mit. Unter den Opfern seien 47 Minderjährige und 38 Sicherheitskräfte.

Ein Videostandbild zeigt Protest gegen das iranische Regime in Isfahan Anfang November Bild: AFP

Bei den landesweiten Protesten in Iran sind nach Einschätzung von Menschenrechtlern mindestens 314 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch 47 Minderjährige und 38 Sicherheitskräfte, berichtete die Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den Vereinigten Staaten am Samstag. Mehr als 14.000 Menschen seien zudem festgenommen worden. Die seit Mitte September andauernden Proteste erfassten demnach mehr als 130 Städte im Land.

Auslöser der Massenproteste in Iran war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamischen Herrschaftssystem.

Am Freitag hatten die G-7-Staaten das Vorgehen Irans gegen Demonstranten sowie Waffenlieferungen Teherans an Russland scharf kritisiert und indirekt mit weiteren Sanktionen gedroht. Man verurteile „den brutalen und unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten und Kinder“, hieß es in dem Abschlussdokument zu den zweitägigen Beratungen der G-7-Außenminister im westfälischen Münster. Die iranischen Behörden wurden aufgefordert, „sicherzustellen, dass die Täter von Menschenrechtsverletzungen und -verstößen zur Rechenschaft gezogen werden“.