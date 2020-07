Angeblich wegen Corona : Hongkongs Regierungschefin verschiebt Wahl um ein Jahr

Bekanntgabe im August : Wer wird Bidens Vize?

Der demokratische amerikanische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat erklärt, er wolle in der ersten Augustwoche seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft bekanntgeben. Seiner Ankündigung – weniger als 100 Tage vor der Wahl – in Wilmington gingen bereits längere Spekulationen voraus, wen der 77-Jährige an seine Seite holen wird.