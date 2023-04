Bischof Stephen Chow am Donnerstag in Peking Bild: AP

Die Reihen in der Pekinger Erlöserkirche sind gefüllt, als Bischof Stephen Chow die Messe hält. „Halleluja“, singen die chinesischen Gläubigen gemeinsam in der einst von Jesuiten errichteten Kirche. Zum ersten Mal seit neunundzwanzig Jahren ist wieder ein Bischof aus Hongkong nach Peking gekommen. Er sei hier, um Brücken zu bauen, sagt Chow. „Wir alle müssen lernen, die Kirche und das Land zu lieben“, wird der katholische Bischof später einem Hongkonger Sender sagen: „Patriotisch zu sein ist eine Pflicht – ob man Einwohner von Hongkong oder vom Festland ist, man sollte sein eigenes Land lieben.“

Chow hat in Peking kirchenpolitisches Minenfeld betreten. Die Beziehungen zwischen China und dem Vatikan sind seit Gründung der Volksrepublik schlecht. In Hongkong hat die Kommunistische Partei mittlerweile das Sagen und die Demokratie weitgehend abgeschafft. Zwei Wochen vor Chows Anreise schuf Peking weitere Fakten. Ohne Absprache mit dem Vatikan ernannte China einen parteitreuen Bischof in Schanghai, in einer der größten Diözesen des Landes.