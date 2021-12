Wahl-Farce : Hongkongs Wahllokale bleiben leer

Aktualisiert am

Bei der Hongkonger Parlamentswahl durften erstmals nur sogenannte Patrioten antreten. Kein Wunder, dass viele Bürger an diesem Tag besseres zu tun hatten als wählen zu gehen.

Wahlbeteiligung „ohne Bedeutung“: Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam am Sonntag während der Stimmabgabe Bild: AP

Schon vor der Hongkonger Parlamentswahl am Sonntag hatte Regierungschefin Carrie Lam sich einiges einfallen lassen, um die erwartbar niedrige Wahlbeteiligung in ein günstiges Licht zu rücken. „Es heißt, dass die Wahlbeteiligung sinkt, wenn die Regierung gute Arbeit macht und sie hohe Glaubwürdigkeit genießt, weil die Menschen dann keinen starken Drang verspüren, andere Abgeordnete zu wählen, die die Regierung kontrollieren“, sagte sie in einem Interview mit der Pekinger Parteizeitung „Global Times“.

Es hatte aber wohl andere Gründe, dass Millionen wahlberechtigte Hongkonger, vor allem jüngere, am Sonntag den Wahlkabinen fernblieben. Eine Stunde vor Schließung der Wahllokale lag die Beteiligung bei 29,3 Prozent und damit so niedrig wie noch nie seit der Rückgabe Hongkongs an China im Jahr 1997. Bei den Bezirkswahlen vor zwei Jahren waren es noch 71 Prozent gewesen und bei der vorigen Parlamentswahl vor fünf Jahren 58 Prozent.