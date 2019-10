Proteste gegen Regierung : Hongkonger Polizei darf härter gegen Demonstranten vorgehen

Die Sicherheitsbehörden in Hongkong dürfen in Zukunft selbst entscheiden, wie viel Härte sie gegen Demonstranten einsetzen wollen. Auch müssen sie nicht mehr fürchten, zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Ein Polizist am vergangenen Sonntag in Hongkong Bild: Reuters

Nach fast vier Monaten Massenprotesten in Hongkong greift die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone härter durch. So haben Polizisten laut einer neuen Dienstvorschrift mehr Handlungsspielraum erhalten. Aus dem Dokument geht hervor, dass die Beamten selbst darüber entscheiden dürfen, wie viel Gewalt sie bei schwierigen Einsätzen anwenden. Bisher war ihnen deutlich gemacht worden, dass sie für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden. Dieser Passus wurde gestrichen. Medien berichteten zudem von Plänen für ein Vermummungsverbot für Demonstranten. Nach einem Schuss auf einen jungen Demonstranten entlud sich die Wut der Regierungskritiker am Donnerstag in neuer Gewalt.

Örtlichen Medien zufolge trat die neue Dienstvorschrift am 30. September in Kraft. Dafür war zunächst keine unabhängige Bestätigung zu bekommen. Die Polizei lehnte eine Stellungnahme ab. Am 1. Oktober, dem 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China, war es in Hongkong zu besonders schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Zum ersten Mal wurde bei den Protesten ein Demonstrant durch scharfe Munition verletzt.

Der 18 Jahre alte Schüler war am Dienstag bei schweren Zusammenstößen von einem Polizisten aus nächster Nähe angeschossen worden. Sein Zustand ist mittlerweile stabil. Gegen den Demonstranten wurde unterdessen Anklage erhoben wegen Angriffs auf einen Polizisten und Randalierens. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Der Teenager ist weiter im Krankenhaus und wurde vor Gericht von einem Anwalt vertreten.

Der Schuss auf den jungen Mann hat der Protestbewegung neuen Schub gegeben. Ursprünglich richteten sich die Demonstrationen gegen einen inzwischen zurückgezogenen Gesetzentwurf für Auslieferungen in die Volksrepublik. Doch die regierungskritischen Demonstranten sehen allgemeine Freiheiten gefährdet, die die ehemalige britische Kolonie trotz Zugehörigkeit zu China genießt. Inzwischen richten sich die Proteste gezielt gegen die Regierung in Peking. Die ehemalige britische Kronkolonie ist seit 1997 eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik.

Aus der Kolonialzeit soll dem Sender Cable TV zufolge nun ein Notstandsgesetz zur Anwendung kommen, das Vermummung verbietet. Viele Demonstranten haben in den vergangenen Wochen Gesichtsmasken getragen, um sich der Polizei nicht zu erkennen zu geben und um sich vor Tränengas zu schützen.

Auch am Donnerstagmorgen kam es abermals zu Straßenschlachten. Demonstranten warfen Benzinbomben, errichteten Straßenblockaden und verwüsteten Geschäfte und U-Bahnstationen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Sie erklärte, die Taten der Demonstranten hätten „die öffentliche Ordnung ernsthaft untergraben“ und bedrohten „die persönliche Sicherheit von Polizeibeamten und Mitgliedern der Öffentlichkeit“. Eine Polizeigewerkschaft forderte die Verhängung einer Ausgangssperre.