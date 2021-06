Sieben Monate Haft : Hongkonger Aktivistin Agnes Chow aus Gefängnis entlassen

Vor Treffen mit Biden : Putin sieht das Verhältnis zu den USA auf dem Tiefpunkt

In einem Interview äußerte sich der russische Präsident abfällig über Joe Biden und lobte Ex-Präsident Donald Trump als einen Mann von außergewöhnlichem Talent. Die Aussagen könnten die Stimmung beim amerikanisch-russischen Gipfeltreffen in Genf am Mittwoch trüben.