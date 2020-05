Sicherheitsgesetz für Hongkong : Meinungsfreiheit bis auf weiteres

Carrie Lam am Dienstag in Hongkong Bild: Reuters

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam stellte sich am Dienstag uneingeschränkt hinter den Plan der chinesischen Zentralregierung, ein Sicherheitsgesetz für die autonom regierte Stadt zu verabschieden. Befürchtungen, wonach das Gesetz die Rechte und Freiheiten der Hongkonger einschränken könnte, wies sie als „absolut gegenstandslos“ zurück. Die Unabhängigkeit der Justiz und die Rechtsstaatlichkeit würden bewahrt. Auch die Rolle der Stadt als internationales Finanzzentrum sei nicht bedroht. „Es gibt keinen Grund zur Sorge“, sagte Carrie Lam auf ihrer wöchentlichen Pressekonferenz. Sie gestand allerdings zu, dass die Details des Gesetzes auch ihr noch nicht bekannt seien. „Wir alle müssen abwarten, was in diesem Gesetz stehen wird.“

Aussagen von Kritikern, wonach chinesische Sicherheitsorgane in Hongkong Menschen festnehmen könnten, seien „zum jetzigen Zeitpunkt“ nichts als Fantasie. In diesem Zusammenhang machte Carrie Lam eine Bemerkung, deren Wirkung sie vielleicht nicht ganz durchdacht hatte: „Wir sind eine freie Gesellschaft, deshalb haben Leute bis auf weiteres die Freiheit zu sagen, was sie wollen.“ Bis auf weiteres? Das klang in den Ohren ihrer Gegner dann doch danach, dass sich mit dem neuen Gesetz einiges ändern könnte.

Starke Polarisierung

Das Sicherheitsgesetz richte sich gegen „eine sehr kleine Minderheit von Leuten, die sich gesetzwidrig verhalten, terroristische Aktivitäten organisieren und daran teilnehmen, um die Staatsmacht zu unterwandern“. Allerdings werden die oft gewalttätigen Proteste laut Umfragen von einer Mehrheit der Bevölkerung unterstützt. Bei der jüngsten Erhebung vom März, die im Auftrag der Nachrichtenagentur Reuters durchgeführt wurde, waren das 58 Prozent der Befragten. 28 Prozent lehnten die Proteste ab.

Mehr zum Thema 1/

Die Hongkonger Gesellschaft hat sich in den vergangenen Monaten stark polarisiert. Immer wieder ist es in der Vergangenheit am Rande der Proteste auch zu tätlichen Übergriffen auf Passanten gekommen. Am vergangenen Sonntag wurde ein Hongkonger Anwalt von mutmaßlichen Aktivisten angegriffen. Auf einem Video, das im Internet kursierte, ist zu sehen, wie eine Gruppe Vermummter den Mann zu Boden reißt, blutig schlägt und tritt. Eine Anwaltsvereinigung, der der Mann angehört, bestätigte den Vorfall und verurteilte ihn scharf. Menschen mit anderen politischen Ansichten dürften nicht durch Gewalt zum Schweigen gebracht werden, mahnte die Organisation.

Carrie Lam verteidigte die Tatsache, dass das Sicherheitsgesetz nun von Peking aus am lokalen Parlament vorbei dem Hongkonger Grundgesetz (Basic Law) angefügt werden soll. Die Lokalregierung habe es in den vergangenen 23 Jahren nicht vermocht, ein solches Gesetz zu verabschieden, sagte sie. Im Basic Law von 1997 ist vorgesehen, dass die Regierung der Sonderverwaltungszone „von sich aus Gesetze in Kraft setzt“, die jeden Akt des Hochverrats, der Abspaltung, des Aufruhrs oder der Untergrabung der Zentralregierung verbieten. Ein entsprechender Versuch war jedoch 2003 am Widerstand der Bevölkerung gescheitert.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Wann die Parteiführung in Peking den Entschluss gefasst hat, dass stattdessen der Volkskongress ein ähnliches Gesetz verabschieden solle, ist nicht bekannt. Ein Hinweis könnte die offizielle Bezeichnung des Vorhabens sein: „Schaffung eines verbesserten Justizsystems und Durchsetzungsmechanismus zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit“. Dieser Begriff wurde erstmals nach einer Sitzung der Parteiführung im Oktober verwendet. Eine Erklärung, was damit gemeint sei, gab es damals aber nicht.

Artikel 18 des Hongkonger Grundgesetzes erlaubt es der Zentralregierung, Gesetze in den Anhang des Basic Laws hinzuzufügen oder zu streichen. Dies ist zwar begrenzt auf Gesetze, die die Außenverteidigung, Außenpolitik sowie andere Angelegenheiten betreffen, „die außerhalb der Grenzen der Autonomie der Region liegen“. Allerdings hat der Volkskongress die Autorität, darüber zu befinden, ob ein Gesetz mit dem Hongkonger Grundgesetz vereinbar ist. Fachleute in Peking rechnen damit, dass der Ständige Ausschuss des Volkskongresses das Gesetz frühestens Ende August verabschieden wird. Damit würden Separatismus, Untergrabung der Staatsgewalt und Einmischung ausländischer Kräfte unter Strafe gestellt. In Parteikreisen in Peking heißt es, Hintergrund des Vorstoßes sei auch die Einschätzung, dass die prodemokratischen Kräfte bei der Parlamentswahl im September ihren Einfluss in Hongkong ausbauen könnten.

In den Chor der Befürworter des Gesetzes stimmte am Dienstag auch der Kommandeur der in Hongkong stationierten Truppen ein. Er meldet sich sonst nur selten zu Wort, und wenn, dann meist, um daran zu erinnern, dass die chinesische Führung im Notfall auch Gewalt gegen ihre Gegner einsetzen könnte. Das neue Gesetz diene der Abschreckung „separatistischer Kräfte und ausländischer Interventionskräfte“, sagte Chen Daoxiang dem Staatsfernsehen. Er befindet sich derzeit als Delegierter des Volkskongresses in Peking.