Proteste in Hongkong : Chinas Moment der Wahrheit

Hongkong ist nicht die Krim. Die Millionenstadt ist kein fremdes Territorium, das sich das autoritäre China einverleiben will. Um so mehr muss es dabei bleiben: Ein Land, zwei Systeme.

Ein Graffiti an einer Brücke, aufgenommen am 9. August, ruft zur Befreiung Hongkongs auf. Bild: AFP

Mit der politischen Krise in Hongkong hat China einen Moment der Wahrheit erreicht. Ist das von Staatschef Xi Jinping geschaffene System so sehr in Paranoia und Allmachtfantasien gefangen, dass es zum äußersten Mittel greift, einer blutigen Niederschlagung der Proteste? Oder ist es noch in der Lage, die Kosten nüchtern zu kalkulieren, einen Schritt zurückzutreten und auf eine komplexe Lage mit komplexen Antworten zu reagieren?

Innerhalb von nur zwei Monaten hat sich die Protestbewegung in Hongkong für Xi zur größten Herausforderung seiner bisherigen Amtszeit entwickelt. Die Politik der Zentralregierung hat sich dabei als Brandbeschleuniger erwiesen. Schon die Entscheidung, ohne Not ein Auslieferungsgesetz gegen allen Widerstand in der Bevölkerung durchzudrücken, zeugt von einer Fehleinschätzung der Lage in Hongkong und von der Unfähigkeit der kommunistischen Führung, in einem Umfeld zu agieren, in dem sie die öffentliche Meinung nicht einfach diktieren kann.

Xi hat sich mit einem Apparat umgeben, in dem sich die Parteikader mit Loyalitätsbekundungen überbieten. Widerspruch und Debatten sind nicht mehr vorgesehen. Wo nur noch Linientreue belohnt wird, ist kaum zu erwarten, dass Pekings Statthalter in Hongkong realistische Lageberichte liefern. Die Wahnvorstellung, dass die Proteste in der Sonderverwaltungszone von außen gesteuert seien, hat Peking blind gemacht für die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, die es auf dem Festland zwecks Machterhalt durchaus im Blick hat.

Mehr zum Thema 1/

Das Aufbäumen in Hongkong ist zugleich der sichtbarste Beleg für die mangelnde Strahlkraft des chinesischen Traums, wie Xi Jinping ihn propagiert. Die Jugend auf dem Festland mag sich mit Wohlstand, Stabilität und dem Stolz begnügen, Teil einer aufstrebenden Großmacht zu sein. Doch die Partei hat sich als unfähig erwiesen, die liberale Hongkonger Jugend zu gewinnen. In den 22 Jahren seit der Rückgabe der Kronkolonie hat das platte Predigen von Patriotismus das Gegenteil bewirkt – Hass auf China.

Noch ist die Drohung, das Militär oder die sogenannte Bewaffnete Polizei einzusetzen, wohl nur Teil einer Kampagne, um die Protestbewegung einzuschüchtern. Doch je länger die Krise anhält, desto mehr wird der Druck auf Xi wachsen, dem angeblichen Chaos in Hongkong Einhalt zu gebieten. Sechs Wochen vor dem symbolträchtigen 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik wird der Staatschef jeden Eindruck von Schwäche vermeiden wollen. Noch dazu muss er fürchten, mit Zugeständnissen an die Hongkonger Aktivisten Begehrlichkeiten in anderen Teilen des Landes zu wecken.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Eine militärische Intervention wäre für Peking jedoch mit noch größeren Kosten verbunden. Hongkong ist nicht Xinjiang, wo China ungestraft vom Rest der Welt Menschenrechte mit Füßen treten kann. Hongkong ist ein internationaler Finanzplatz, aus dem ausländische Investoren in Scharen fliehen würden, sobald die ersten gepanzerten Fahrzeuge durch die Straßen rollen. Davon wären auch die Vermögen chinesischer Parteikader betroffen, die in Hongkong geparkt sind. Noch dazu verlöre China sein liberales Vorzimmer, über das selbst Staatsunternehmen wegen des freien Kapital- und Warenverkehrs ihre Auslandsgeschäfte abwickeln.

Eine friedliche Lösung ist nicht unmöglich

Die Herrschaft über eine feindselige Bevölkerung käme Peking außerdem teuer zu stehen. Es würde lange dauern, bis sich die an freie Rede gewöhnte Hongkonger Mittelschicht derart mit dem Regime arrangiert, wie das auf dem Festland der Fall ist. Noch dazu würde Xi als jener Führer in die Annalen eingehen, der nicht nur in Hongkong das System „ein Land, zwei Systeme“ zerstört hat, sondern auch in Taiwan die China-feindlichen Kräfte auf lange Zeit gestärkt hat. Dem Ziel der Wiedervereinigung mit Taiwan kommt in der Parteimythologie eine zentrale Bedeutung zu, auch wenn sie derzeit kaum vorstellbar ist.

Eine friedliche Lösung der Krise ist nicht unmöglich. Trotz der symbolischen Attacken auf chinesische Hoheitszeichen dringen die Aktivisten (bislang) nicht auf Unabhängigkeit – was für Peking unannehmbar wäre. Ihnen wäre schon geholfen, wenn Regierung und Polizei mehr Rechenschaft ablegen müssten. Peking täte gut daran, den Hongkongern jene Autonomie zurückzugeben, die es ihnen im Rahmen des Prinzips „ein Land, zwei Systeme“ versprochen hat. Bislang allerdings hat die chinesische Führung keine Bereitschaft erkennen lassen, auf die Aktivisten zuzugehen. Sie setzt stattdessen auf die Mittel, die sie am besten beherrscht: Desinformation, Zersetzung und Infiltration in die Bewegung. Man kann nur hoffen, dass Peking bald merkt, dass es die Eskalation damit nur befördert.

Hilfreich wäre es, wenn der Westen eine einheitliche Linie finden würde, um Peking den Preis einer gewaltsamen Intervention in Hongkong klar vor Augen zu führen. Dabei darf aber nicht der Eindruck entstehen, Hongkong sei eine zweite Krim. Die Millionenstadt ist kein fremdes Territorium, das sich das autoritäre China einverleiben will. Sie gehört zu China, auch wenn viele Aktivisten diese für sie schmerzhafte Wahrheit nicht wahrhaben wollen.