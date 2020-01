Wahl in Taiwan : Amtsinhaberin Tsai profitiert von „Hongkong-Faktor“

In wenigen Stunden kommen die ersten Wahlergebnisse in Taiwan. Präsidentin Tsai Ing-wen hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Das verdankt sie der Protestbewegung in Hongkong.

In ihrer letzten Wahlkampfrede am Freitagabend erinnerte Präsidentin Tsai Ing-wen ihre Anhänger noch einmal daran, dass Taiwan etwas habe, für das die Hongkonger erst noch kämpfen müssten: Demokratie. „Ihr braucht nicht länger fürchten, dass die Polizei mit Schutzschilden und Wasserwerfern anrückt“, rief sie den mehr als 500.000 Menschen auf dem Platz vor dem Präsidentenpalast in Taipeh zu. Umso mehr gelte es, an diesem Samstag die Freiheit an der Wahlurne zu verteidigen. „Die jungen Leute in Hongkong schauen auf euch“, rief Tsai. Es gelte, „uns gegen Chinas Aggression zu verteidigen“.

Der Hongkong-Faktor, wie er in Taipeh genannt wird, könnte Tsai Ing-wen ihre Wiederwahl sichern. Die seit Juni andauernde Protestbewegung in Hongkong hat viele junge Taiwaner aufgewühlt und sie daran erinnert, wie fragil ihre eigene Freiheit ist. Dabei ist die Gefahr aus China nicht neu. Seit Jahrzehnten droht die Kommunistische Partei, eine Wiedervereinigung Chinas mit der Insel Taiwan notfalls militärisch durchzusetzen.

Doch es war Staatschef Xi Jinping selbst, der die Ängste neu entfacht hat: Vor einem Jahr gab er eine Vereinigung mit Taiwan nach dem Prinzip „ein Land, zwei Systeme“ als Ziel aus – nach dem gleichen Modell also, das in Hongkong in eine tiefe Krise geraten ist. Fast 90 Prozent der Taiwaner lehnen „ein Land, zwei Systeme“ ab.

Herausforderer plädiert für Annäherung an China

Die Wahl an diesem Samstag ist eine Abstimmung über das Verhältnis zu China. Präsidentin Tsai Ing-wen und ihre Demokratische Fortschrittspartei (DPP) wollen die wirtschaftliche Abhängigkeit vom chinesischen Festland reduzieren und den Einfluss der Kommunistischen Partei auf der Insel entschieden zurückdrängen. Mehr als 40 Prozent der taiwanischen Exporte gehen derzeit nach China, zwischen ein und zwei Millionen taiwanische Geschäftsleute arbeiten und investieren dort. Die DPP tendiert dazu, sie als potentielle Einfallstore für die chinesische Propaganda zu betrachten.

Tsais wichtigster Herausforderer Han Kuo-yu von der Nationalen Volkspartei (KMT) plädiert dagegen für eine Annäherung an China, um das wirtschaftliche Wohlergehen Taiwans zu sichern. Die Partei sieht in freundlichen Beziehungen zu Peking die beste Garantie für Stabilität und Absicherung gegen eine militärische Eskalation. Ihre Gegner unterstellen der KMT und insbesondere dem Präsidentschaftskandidaten Han Kuo-yu eine Art faustischen Pakt, einen Ausverkauf von Taiwans Freiheit an China. Aktuelle Umfragen sehen ihn aber deutlich im Rückstand.

Schwierige Identitätssuche

Eine wichtige Rolle bei der Wahl spielt die komplexe Identität der Inselbewohner. Die meisten Anhänger der KMT sehen sich als Bewohner der Republik China. So lautet noch immer Taiwans offizieller Name. Die Republik China wurde 1912 unter Führung der KMT auf dem Festland gegründet und umfasste zunächst das gesamte China. Doch 1949 unterlagen die Truppen der Republik China im Bürgerkrieg Mao Tse-tungs Volksbefreiungsarmee. Sein Gegner Chiang Kai-shek floh mit seinen Beamten, Militärs und deren Angehörigen, insgesamt rund 1,6 Millionen Menschen, nach Taiwan und errichtete dort eine Militärdiktatur. Erst Ende der achtziger Jahre gab es einen unblutigen Übergang zu einem demokratischen System.

Viele KMT-Anhänger sehen China, nicht aber das kommunistische Regime, als ihre kulturelle und imaginäre Heimat. Sie identifizieren sich mit der reichen chinesischen Zivilisation und Geschichte und sind stolz, dass Taiwan mehr chinesische Kulturschätze hat als China selbst. Die offizielle Fahne Taiwans trägt bis heute das Emblem der KMT. Deshalb sind Wahlkampfveranstaltungen der Partei meist ein Meer aus blau-roten Nationalflaggen, während man diese bei der Regierungspartei DPP vergeblich sucht.