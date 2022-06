25 Jahre Rückgabe an China : Hongkong ist nur noch ein Schatten seiner selbst

Es gibt in Hongkong nicht mehr viele Leute, die noch so mutig und entschlossen sind wie Kalai Leung. Oft wird sie von Freunden gefragt, warum sie überhaupt noch als Journalistin arbeitet. „Sie halten das für sinnlos und finden, ich sollte lieber Blumen verkaufen“, sagt Leung. Manche haben sich von ihr abgewandt, weil sie Probleme fürchten, wenn sie mit einer Journalistin in Verbindung gebracht werden. Dabei gehörte Leung bis vor einem Jahr noch zum gesellschaftlichen Mainstream. Sie arbeitete als leitende Reporterin bei „Apple Daily“, einer der auflagenstärksten Zeitungen der Stadt. Dann zwang die Polizei den Verlag zur Schließung. Der Gründer Jimmy Lai und seine führenden Mitarbeiter sitzen im Gefängnis. Mehr als tausend Journalisten wurden in Hongkong innerhalb weniger Monate entlassen. Sie arbeiten jetzt als Lieferdienstfahrer, bei McDonald’s oder in der Werbebranche. Andere sind ins Ausland geflohen.

Aber Kalai Leung will nicht aufgeben. Sie sitzt in einer Bar vor einem Glas Weißwein, die tätowierten Oberarme auf den Tisch gestützt, und erklärt warum. Die Journalistin betreibt ihre eigene Website mit 400 zahlenden Abonnenten. „Ich kann das machen, weil ich keine Kinder habe“, sagt sie. Leung versteht sich als Dokumentarin eines Hongkong, das es nicht mehr gibt. Sie berichtet über die Gerichtsverhandlungen der jungen Aktivisten, die während der Massenproteste von 2019 als Helden galten und jetzt im Gefängnis nur noch selten Besuch bekommen. Sie sagt: „Ich will ihre Geschichten aufschreiben, damit sie sich nicht fühlen wie weggeworfene Kondome.“ Sie lebt in dem Bewusstsein, dass irgendwann auch bei ihr die Polizei vor der Tür stehen könnte.

Chinas Staatschef Xi Jinping wird in dieser Woche nach Hongkong reisen. Anlass ist der 25. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China am 1. Juli 1997. In seiner Rede am Freitag wird er die Niederschlagung der Demokratiebewegung als großen Erfolg darstellen. Aus seiner Sicht ist es die verspätete Heimkehr eines aufmüpfigen Kindes in den Schoß des Mutterlandes. Die lokale Polizei wird vor dem Staatschef erstmals im Stechschritt aufmarschieren. Die Paradeschritte sind eigentlich ein Markenzeichen des chinesischen Militärs. Mit ihren hochfliegenden Beinen sollen die Polizisten demonstrieren, dass in Hongkong eine neue Zeit begonnen hat und dass sie die letzten Reste ihrer britischen Sozialisation abgeschüttelt haben.

Nur zwei Prozent fühlen sich vornehmlich chinesisch

Eigentlich hätte der 25. Jahrestag erst Halbzeit sein sollen. In einem Vertrag mit Großbritannien hatte China sich verpflichtet, Hongkong für 50 Jahre „ein hohes Maß an Autonomie“ zu gewähren und in dessen „Lebensweise“ nicht einzugreifen. Doch mit einem einzigen Gesetz, dem Nationalen Sicherheitsgesetz, hat Peking die einst so lebendige Hongkonger Zivilgesellschaft zum Verstummen gebracht.

Xi Jinping hat vor seiner Anreise verbreiten lassen, er empfinde „tiefe Zuneigung“ für Hongkong. Die Liebe beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Laut einer aktuellen Umfrage identifizieren sich nur zwei Prozent der jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 29 vornehmlich als Chinesen und 76 Prozent als Hongkonger. Die Daten stammen vom führenden Meinungsforschungsinstitut der Stadt, PORI. Dass sie veröffentlicht werden, zeigt, dass Hongkong noch keine chinesische Stadt wie jede andere ist. Die Frage ist, wie lange noch.