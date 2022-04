Honduras : „Drogenpräsident“ Hernández an USA ausgeliefert

Aktualisiert am

„Drogenpräsident“ Hernández an USA ausgeliefert

Der frühere Staatschef von Honduras soll tief ins Rauschgiftgeschäft verstrickt sein. Sein Bruder Tony sitzt schon in Haft. Nun wird auch Juan Orlando Hernández in New York angeklagt – dabei galt er den USA lange als nützlich.

Juan Orlando Hernández, Ex-Präsident von Honduras, vor der Auslieferung in Tegucigalpa Bild: Reuters

„Gemeinsam haben wir Geschichte geschrieben.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Juan Orlando Hernández Ende Januar nach acht Jahren aus dem honduranischen Präsidentenamt. Die eigentliche Geschichte ist eine andere und sollte erst noch folgen. Wenige Wochen nach seiner Amtsniederlegung fand sich Hernández in einem Albtraum wieder. Die Polizei umstellte sein Haus, kurze Zeit darauf wurde er in Handschellen abgeführt.

Am Donnerstagabend wurde er dann von einem Flugzeug der amerikanischen Behörde für Drogenbekämpfung DEA nach New York geflogen, wo er unter anderem wegen Rauschgifthandel angeklagt ist. Nach Angaben des amerikanischen Staatsanwalts Damian Williams hat Hernández „mit einigen der produktivsten Drogenhändler der Welt zusammengearbeitet“, die auf brutale und korrupte Weise mit Tausenden Tonnen Kokain handelten. Die Leiterin der DEA, Anne Milgram, nannte Hernández gar „eine zentrale Figur“ in einer der weltweit größten Organisationen im Kokainhandel.

Den Vorwürfen gegen Hernández liegt ein Prozess gegen seinen jüngeren Bruder Tony zugrunde. Auch Tony Hernández war einst Politiker und als solcher ein Abgeordneter im honduranischen Kongress. Heute sitzt Tony in Haft. Ein Gericht hat ihn im vergangenen Jahr wegen Rauschgifthandel mit 185 Tonnen Kokain zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Während des Prozesses behaupteten die Staatsanwälte, der berüchtigte mexikanische Drogenboss Joaquín „El Chapo“ Guzmán habe dem jüngeren Hernández persönlich eine Million Dollar übergeben und ihn aufgefordert, das Geld an seinen älteren Bruder weiterzureichen, um dessen Wahlkampf zu finanzieren.

Nachfolgerin vor Herausforderung

Juan Orlando Hernández soll laut Anklage während seiner achtjährigen Amtszeit Bestechungsgeld in Millionenhöhe angenommen haben, um Rauschgifthändler vor Ermittlungen, Festnahmen und Auslieferungen zu schützen. Lieferungen von mehreren Tonnen Kokain aus Kolumbien und Venezuela seien mit seiner Hilfe über Honduras Richtung Vereinigte Staaten geschleust worden. Hernández weist die Vorwürfe zurück und sieht sich als Opfer einer Verschwörung wütender Rauschgifthändler.

Als Präsident hatte Hernández aus Washington immer starke Unterstützung erhalten. Offenbar war das Weiße Haus schlecht informiert. Juan Cruz, von 2017 bis 2019 oberster Beamter für Lateinamerika, sagte in einem Interview, man habe im Außenministerium „keine Ahnung“ gehabt, dass Hernández ein mutmaßlicher Rauschgifthändler war. Beobachter vermuten, dass Hernández die Unterstützung Washingtons auch deshalb genoss, weil er die Migration aus Zentralamerika eindämmen sollte.

In Honduras selbst misstraute man Hernández hingegen. Bei den Wahlen im vergangenen Jahr entschieden sie sich klar für die linke Xiomara Castro. Ob sie der Korruption und dem Rauschgifthandel entgegentreten kann, ist fraglich. Ihr Vizepräsident, Salvador Nasralla, sagte, Rauschgifthändler seien in den institutionellen Strukturen des Landes, in den Ministerien, im Kongress, im Obersten Gerichtshof. „Honduras ist ein lebendiges Beispiel für einen Narco-Staat.“