Steinmeier in der Ukraine : „Wer in meinem Land weiß vom Holocaust durch Kugeln?“

Bundespräsident Steinmeier hat in den Gedenkstätten Korjukiwka und Babyn Jar zum Gedenken an die NS-Verbrechen in Osteuropa aufgerufen. Sie hätten keinen angemessenen Platz in der deutschen Erinnerung.

Blumen für die Opfer der deutschen Massaker: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch in Korjukiwka in der Ukraine Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der Ukraine an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnert und zu einem intensiveren Gedenken aufgerufen. „Die Orte nationalsozialistischer Verbrechen in der Ukraine sind auf der Landkarte unserer Erinnerungen kaum verzeichnet“, sagte Steinmeier am Mittwochvormittag nach dem Besuch zweier Gedenkstätten im Ort Korjukiwka nördlich von Kiew. Zugleich betonte er: „Erinnerung ist nicht nur wichtig, um sich der Ereignisse zu erinnern, sondern auch wichtig, um den Toten einen Namen zu geben.“ Die „blinden Flecken unserer Erinnerung“ müssten ausgeleuchtet werden. „Wir müssen ein gemeinsames Interesse mit den Ukrainern daran haben, unsere Erinnerung zu schärfen“, so der Bundespräsident.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Am Nachmittag sprach Steinmeier auf einer Gedenkveranstaltung in Babyn Jar (Altweiberschlucht). Am 29. und 30. September 1941 erschossen deutsche Einheiten mit Soldaten, Polizisten und SS-Männern hier fast 34000 jüdische Bewohner des besetzten Kiews. „Es waren Deutsche, die diese Gräuel begangen haben. Worte versagen vor dem Ausmaß ihrer Grausamkeit und Brutalität“, sagte der Bundespräsident in seiner Rede. Er sei heute hier, so Steinmeier, um zu erinnern. „Denn wir müssen erinnern, um zu erkennen, wohin entfesselter Hass und Nationalismus, Antisemitismus und Rassenwahn führen können: Der deutsche Angriffs- und Vernichtungskrieg war eine mörderische Barbarei.“

Ukraine sei auf Landkarte der Erinnerung „zu blass“

Das Menschheitsverbrechen des Holocaust hätte nicht erst in den deutschen Todesfabriken begonnen, sagte der Bundespräsident. Es habe schon früher begonnen, auf dem Eroberungsfeldzug Richtung Osten, in Wäldern, am Rande von Ortschaften. Weit mehr als eine Million Juden sei diesem Holocaust durch Kugeln in der Ukraine zum Opfer gefallen. „Hier in Kiew, in Odessa, in Berdytschiw, Lypowez, Czernowitz, Mizocz – in so vielen anderen Orten. Wer in meinem Land, in Deutschland, weiß heute vom Holocaust durch Kugeln? Wer kennt sie, diese mit Blut getränkten Namen? All diese Orte haben keinen angemessenen Ort in unserer Erinnerung“, sagte Steinmeier. Die Ukraine sei auf unserer Landkarte der Erinnerung nur viel zu blass, viel zu schemenhaft verzeichnet. Der Bundespräsident hatte bereits im Sommer kritisiert, die Kriegsopfer der Völker der damaligen Sowjetunion seien weniger stark in das kollektive Gedächtnis eingebrannt, als ihr Leiden es fordere.

Bis zur Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die Rote Armee im November 1943 wurden in Babyn Jar rund 100.000 Menschen ermordet. Die Schlucht gilt als das größte Massengrab in Europa. Vor mehr als 80 Jahren – am 22. Juni 1941 – überfiel Hitlerdeutschland die Sowjetunion. Das Land verzeichnete mit 27 Millionen Toten die größte Zahl an Opfern in Europa.