Holocaust-Gedenken in Israel : Eine Kerze für Nathan

In Gedenken: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am Donnerstag in der Gedenkstätte Yad Vashem Bild: Reuters

Die Sirene ertönt um Punkt zehn Uhr. Wie eingefroren bleiben die Menschen stehen, Autos halten mitten auf der Straße, die Fahrer steigen aus. Eltern umarmen ihre Kinder. Niemand spricht ein Wort, nur die Vögel zwitschern. Nach zwei Minuten endet das durchdringende Geräusch, und das Leben auf den Straßen Israels geht unvermittelt weiter.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Der Sirenenalarm erinnert an die sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden und ist Bestandteil des „Tags der Erinnerung an die Schoah und das Heldentum“. Seit 1951 wird der auch Yom HaSchoah genannte Gedenktag, der zwischen Pessach, dem Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto, und dem Unabhängigkeitstag liegt, in Israel begangen. In diesem Jahr war in Person von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zum ersten Mal eine ranghohe Vertreterin Deutschlands als Ehrengast eingeladen, den verschiedenen Zeremonien beizuwohnen. Die Einladung war von Knesset-Sprecher Mickey Levy gekommen; am 27. Januar hatte er anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus als erster israelischer Parlamentspräsident vor dem Bundestag gesprochen. Beide, Bas und Levy, hoben nun die Freundschaft und die besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel hervor.