Konflikt mit der Ukraine : Der Preis für russisches Gas

Wenn man die Mitteilungen durchliest, die Biden und Putin nach ihrem Videogipfel veröffentlichen ließen, dann entsteht nicht der Eindruck einer Annäherung. Offenbar verbrachten die beiden Staatschefs zwei Stunden damit, einander noch einmal ihre gegensätzlichen Standpunkte über die Ukraine und die Ost-Erweiterung der NATO vorzutragen. Vor allem Biden zeigt sich zu harten Maßnahmen gegen Moskau entschlossen.

Das ist in dieser Phase des Konflikts ein wichtiges Signal, weil es Putin vor Fehlkalkulationen bewahren könnte. Im Gegensatz zu früheren Krisen, die er oft mehr nutzte als herbeiführte, kann er diesmal nicht auf die Untätigkeit des Westens zählen. Auch das Überraschungsmoment, das ihm von Georgien über die Ukraine bis nach Syrien so oft in die Hände spielte, entfällt im aktuellen Fall. Biden betreibt klassische Abschreckung, wenn auch vornehmlich mit wirtschaftlichen Mitteln.

Schwerer mit Biden als mit Merkel und Macron

Putin ging trotzdem nicht mit leeren Händen aus dem Gespräch. Er kann sich einen kleinen Fortschritt an der diplomatischen Front zugute- halten, weil er es endlich geschafft hat, direkt mit Amerika über die Ukraine zu verhandeln. Berlin und Paris, die das heikle Dossier seit Obamas Zeiten federführend für den Westen betreuten, sind fürs Erste draußen. Biden informierte die europäischen Mittelmächte erst nach dem Gespräch, das Normandie-Format tritt nun in den Hintergrund.

Für Europa ist das nicht gut, weil wieder einmal andere über unsere Sicherheit entscheiden. Für Putin mag es gut sein, soweit es seinem Ego schmeichelt. In der Sache aber wird er es mit Biden schwerer haben als früher mit Merkel und Macron.

An der militärischen Lage hat das Gespräch vom Dienstag nichts verändert, die bleibt spannungsreich. Allerdings ist das Ganze bisher eine recht theoretische Krise, die zu einem wesentlichen Teil auf (nicht nachprüfbaren) Geheimdienstinformationen beruht. Dass sie Truppen an der Grenze zusammenziehen, bestreiten nicht mal die Russen. Ob das aber wirklich Vorbereitungen für einen Angriff sind, noch dazu auf die gesamte Ukraine, lässt sich zumindest für die interessierte Öffentlichkeit schwer sagen.

Gewiss ist nur, dass ein groß angelegter Einmarsch in den Nachbarstaat selbst die bisherigen Husarenstücke Putins in den Schatten stellen würde. Militärisch bekäme er es mit einer deutlich stärkeren ukrainischen Armee als 2014 zu tun. Es wäre keine hybride Grüne-Männchen-Operation mehr, sondern ein offener Krieg, der auch auf russischer Seite zu­ ­sichtbaren Verlusten führen dürfte. ­

Putin befördert, was er zu bekämpfen versucht

Westliche Sanktionen haben Russlands Wirtschaft schon spürbar geschwächt; nun riskiert Putin sogar den Zugang zum internationalen Zahlungsverkehr. Vor allem aber würde er nur wieder das befördern, was er seit vielen Jahren zu bekämpfen versucht: dass die NATO ihre Ostflanke weiter verstärkt.

Von einer „wertebasierten“ und „multilateralen“ Welt, die sich auch die neue Bundesregierung zum Ziel gesetzt hat, ist all das nicht nur weit entfernt, weil es um harte militärische Fragen geht. Putin beansprucht die politische und wirtschaftliche Verfügungsgewalt über Osteuropa. Er spricht den Ukrainern und anderen Völkern, die das Pech haben, im postsowjetischen Raum zu leben, offen das Recht ab, über ihr Schicksal selbst zu bestimmen.

Der freiheitliche Westen sollte schon aus grundsätzlichen Erwägungen nicht in solche geopolitischen Deals einwilligen. Wir haben kein Interesse daran, dass sich das antiliberale Lager, das aktiv gegen unser gesellschaftliches Modell vorgeht, in Europa vergrößert. Auch strategisch wäre es unklug, darauf zu setzen, dass Putin saturiert ist, wenn er nur erst die Ukraine unter Kontrolle hat. Der Einfluss der Sowjetunion, dem er nachtrauert, reichte bis zum „Fulda Gap“. Die Liste der Länder, in denen er Mitsprache verlangt oder erzwingt, ist lang, gerade auch in Europa.

Die vielen deutschen Versuche, doch zu einer Verständigung mit Putin zu kommen, sind gescheitert. Der Gasimport sollte Russland einbinden, die gegenseitige Abhängigkeit sollte pazifizierend wirken. Das ist nicht geschehen, stattdessen hat das Gasgeschäft Putin dabei geholfen, seine revisionistische Politik zu finanzieren.

Deshalb ist Nord Stream 2 ein so großer Irrtum. Der Gasbedarf der EU wird in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht steigen, aber die Eigenproduktion wird stark zurückgehen. Russland will einen großen Teil der benötigten Importe liefern, Nord Stream 2 wäre die modernste und günstigste Leitung dafür. Für das vermeintlich billige russische Gas zahlen Deutschland und die anderen Europäer in Wirklichkeit einen hohen Preis: Sie müssen Sanktionen verhängen und aufrüsten, um den Lieferanten von neuen Eroberungszügen Richtung Westen abzuhalten.