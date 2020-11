Corona und die Folgen : Hunger und Armut kehren zurück

Aktualisiert am

Sie sind wohl nur eine Vorhut. Mehr als 18.000 Marokkaner, Senegalesen und Malier kamen in diesem Jahr schon auf den Kanaren an – die meisten erst seit Oktober. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Migranten auf dem spanischen Außenposten im Atlantik um mehr als tausend Prozent zu. Nach Einschätzung internationaler Organisationen ist dieser Ansturm nur ein Symptom der globalen Pandemie.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Ähnliche Bilder könnten bald auch anderswo auf der Welt zu sehen sein. Denn viele Menschen wären nicht auf die Boote auf die Kanaren gestiegen, hätte Covid nicht in kurzer Zeit die Fortschritte in ihren Heimatländern zerstört: Nicht nur in Afrika verarmen Millionen Menschen, auch der Hunger kehrt zurück.