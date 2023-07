Viele Spanier gingen schon am Morgen wählen, um nicht mitten am Tag das Haus verlassen zu müssen. Noch nie war es an einem Wahltag so heiß.

Dieses Wahlbüro in Barcelona setzt am heißen Wahltag auf Ventilatoren. Bild: Reuters

Noch bevor das Ergebnis feststand, war klar, dass es die heißesten Wahlen in der Geschichte der spanischen Demokratie werden würden. Noch nie wurde Ende Juli ein neues Parlament gewählt. In Spanien interessierten sich deshalb die meisten am Wochenende weniger für die allerletzten Wahlversprechen der Kandidaten und viel mehr für die Wettervorhersagen.

Für große Teile Spaniens hatte der staatliche Wetterdienst Aemet Hitzewarnungen mit Temperaturen von bis zu 40 Grad ausgegeben, für Madrid wurden bis zu 36 Grad vorhergesagt. Das waren keine Rekordwerte für diesen Sommer, aber deutlich mehr als die maximal 30 Grad bei den beiden einzigen Wahlen, die bisher im Sommer stattfanden, im Jahr 2016 und 1986.

Um der Hitze zu entgehen, bildeten sich in Sevilla lange Schlangen, auch in Madrid gaben viele ihre Stimme ab, kurz nachdem die Wahllokale um 9 Uhr geöffnet hatten. „Uns bleibt doch nichts anderes übrig. Es ist rücksichtslos. Eigentlich hätten die Wahlen im Dezember stattfinden müssen, nicht mitten im Hochsommer. Das wird Ministerpräsident Sánchez zu spüren bekommen“, schimpft eine Wählerin mit einem Gehstock.

Es sind vor allem die Älteren, die am Morgen zur Stimmabgabe in die Schulen strömen. An den Straßen sind überall Parkplätze frei. Besonders die Jüngeren scheinen längst am Strand zu sein.

Tausende Ventilatoren

Mehr als eine halbe Million Madrider haben Briefwahl beantragt, so viele wie in keiner anderen Region. Die größte Sorge vieler Spanier war, dass sie als Wahlhelfer oder -vorstände eingeteilt werden könnten, obwohl sie ihren Sommerurlaub schon gebucht hatten.

Für die Daheimgebliebenen gibt es seit Tagen gute Ratschläge, wie zum Beispiel, die heißen Mittagsstunden auf jeden Fall zu meiden. Die Forderung, die Wahllokale ausnahmsweise bis 22 Uhr zu öffnen, fand kein Gehör.

Für die Wahlhelfer wurden in den mehr als 22.000 Wahllokalen Tausende Ventilatoren aufgestellt, die Kühlschränke bis oben mit Wasserflaschen gefüllt. Im besonders heißen Andalusien wollten Eltern den Wahltag für eine Kampagne nutzen, um zu zeigen, dass die Schulgebäude im Sommer weder als Wahllokal noch als Unterrichtsräume taugen, weil sie dann einer „Sauna“ glichen.

In den Madrider Wahllokalen machen die Bürger kein Geheimnis daraus, wem sie ihre Stimme geben. Die Stapel mit den Wahllisten für das Parlament liegen offen auf einem großen Tisch – rechtsradikale Falangisten neben Kommunisten. Jeder kann sehen, was der Nachbar in den Umschlag steckt. Die einzige Wahlkabine nutzt kaum jemand. Für Parlament und Senat haben die Wähler jeweils nur eine Stimme.

Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) ließ sich am Wahlwochenende von der Hitze nicht abschrecken. Am Samstag bretterte er am sogenannten Reflexionstag, an dem die Spanier nachdenken sollen und die Kampagne vorüber ist, mit dem Mountainbike durch die Sierra von Madrid. Zusammen mit seiner Ehefrau, wie das rasante Video einer Helmkamera zeigte, das der Regierungschef in sozialen Medien verbreiten ließ.

Sein Herausforderer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei (PP) ließ sich fotografieren, wie er im kühleren A Coruña in einem Spielzeuggeschäft für seinen kleinen Sohn einkaufte. Die Vorsitzende des linken Sumar-Bündnisses, Yolanda Díaz, sah sich in Madrid im klimatisierten Kino nach einem eisgekühlten Wermut mit Freunden den neuen „Barbie“-Film an. In Spanien dürfen eigentlich seit Wochenbeginn keine Umfragen mehr veröffentlicht werden. Aber die australische „Adelaide Review“ machte aus großer Ferne weiter und veröffentlichte bis Samstag neue Zahlen. Die ließen eine lange, heiße Wahlnacht erwarten.