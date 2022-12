Neue Regierung in Dänemark : Die erste große Koalition seit Jahrzehnten

Dänemark wird zum ersten Mal seit Jahrzehnten von einer großen Koalition über die politischen Blockgrenzen hinweg regiert. Dazu haben sich die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit der führenden bürgerlichen Partei Venstre und der neuen Partei des einstigen Ministerpräsidenten und Venstre-Politikers Lars Løkke Rasmussen, den Moderaten, zu einem Bündnis zusammengeschlossen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Am Mittwoch präsentierte Frederiksen mit ihren neuen Partnern auf einer Pressekonferenz in ihrem Amtswohnsitz Marienborg das 60 Seiten lange Dokument mit den politischen Zielen des Bündnisses. Im Vorwort heißt es, man sei bereit, „die Verantwortung zu übernehmen, um Dänemark in unsicheren Zeiten zu führen“.

„Wir sind jetzt ambitionierter“

Bei der Wahl am 1. November waren die bislang allein regierenden Sozialdemokraten von Frederiksen überraschend deutlich mit 27,5 Prozent stärkste Kraft geworden, die Parteien ihres roten Blocks erreichten zusammen auch knapp eine Mehrheit der Mandate. Allerdings hatte Frederiksen bereits im Wahlkampf angekündigt, aufgrund der Krisen und großen Herausforderungen, vom Krieg in der Ukraine über die unsichere Energieversorgung bis hin zum Klimawandel, eine für Dänemark so ungewöhnliche Regierung über die Mitte hinweg bilden zu wollen. „Wir sind jetzt ambitionierter, als wir es zuvor gewesen sind“, sagte die 45 Jahre alte Frederiksen am Mittwoch.

Mehr zum Thema 1/

Um die höheren Militärausgaben finanzieren zu können, will die neue Regierung von 2024 an einen Feiertag, den Store Bededag, Dänemarks Buß- und Bettag, abschaffen. Weiter soll auch die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angreifer unterstützt werden. Wegen der steigenden Energiepreise will die Regierung im Januar neue Inflationshilfen vorlegen. Bis 2045 soll Dänemark klimaneutral werden, fünf Jahre früher als bislang geplant. Eine CO 2 -Abgabe für die Landwirtschaft soll ebenso eingeführt werden wie eine Abgabe für Flugreisen.

In der Einwanderungs- und Integrationspolitik hält die Regierung am Ziel fest, ein Aufnahmezentrum für Asylbewerber außerhalb der EU zu eröffnen; mit Ruanda gibt es Gespräche dazu. Allerdings will man dieses nicht mehr allein einrichten, sondern mit der EU oder zumindest weiteren Ländern zusammen.