Schweden ist infolge des Ukrainekriegs aufgewacht und vergewissert sich nun in turbulenten Zeiten umso mehr seiner Geschichte.

Mit einer Bauernarmee befreite Gustav I. Wasa Schweden von der Herrschaft des dänischen Königs. Wasa reformierte das Land und legte den Grundstein für Schwedens späteren Aufstieg als Großmacht. Seine Krönung vor 500 Jahren, am 6. Juni 1523, gilt als Geburtsstunde eines unabhängigen Schwedens, als Ausgangspunkt für die Erfolgsgeschichte des mit Abstand bevölkerungsreichsten nordischen Landes. Der „flaggans dag“ (Flaggentag) ist arbeitsfrei, an dem Nationalfeiertag vergewissert sich Schweden seiner selbst. In diesem Jahr noch einmal mehr als sonst. Denn das Land geht durch turbulente Zeiten, die lange als selbstverständlich geglaubte Gewissheiten ins Wanken gebracht haben.

„Vor Gustav Wasa war Schweden ein Königreich, aber kein Staat“ sagt Dick Harrison. Er ist einer der bekanntesten Historiker Schwedens, lehrt an der Universität Lund und hat Dutzende Bücher zur schwedischen Geschichte veröffentlicht. Harrison beschreibt Wasa als Schlüsselfigur in der Geschichte des Landes, der den Grundstein für das moderne Schweden gelegt habe, indem er die Kontrolle über die Kirche, das Rechtssystem und die Armee übernommen habe.