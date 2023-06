Aktualisiert am

Hinrichtungen in Iran : Todesregime Islamische Republik

Proteste gegen Hinrichtungen in Iran in Frankfurt im Mai 2023 Bild: dpa

Mindestens 142 vollstreckte Hinrichtungen in Iran in nur einem Monat. Die Zahlen steigen rasant. So soll die Protestbewegung endgültig niedergeschlagen werden.