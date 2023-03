Musaed bin Muhammad Al-Aiban, Wang Yi und Ali Schamchani am 10. März in Teheran Bild: dpa

In Iran sind nach Angaben von Amnesty International im Januar und Februar rund 100 Menschen hingerichtet worden. Die meisten Hingerichteten waren wegen Drogendelikten verurteilt worden. Amnesty International wirft Iran vor, die Todesstrafe auch zur Unterdrückung ethnischer Minderheiten einzusetzen.

So wurde am Freitag im Zentralgefängnis von Urmia ein kurdischer Aktivist hingerichtet. Nach Angaben der iranischen Menschenrechtsorganisation Hengaw, die ihren Sitz in Norwegen hat, handelt es sich um ein Mitglied der Kurdischen Demokratischen Partei (KDPI), die in Iran als Terrororganisation verboten ist. Der 43 Jahre alte Mohieddin Ebrahimi wurde 2018 wegen Mitgliedschaft in der Partei und wegen des Vorwurfs, an einem „bewaffneten Aufstand“ teilgenommen zu haben, verurteilt. Mit ihm wurden fünf weitere hingerichtet. Nur China vollstreckt mehr Todesurteile als Iran.

Mit neuen Maßnahmen und Strafen will die Islamische Republik wieder dem Kopftuchzwang für Frauen Geltung verschaffen, der seit dem Beginn der Proteste von vielen Frauen missachtet wird. Bijan Nobaweh, Mitglied im Kulturausschuss des Parlaments, sagte, es gebe einen neuen Strafenkatalog für Frauen, die gegen die Verpflichtung verstießen, ein Kopftuch zu tragen. Bei Frauen, die mehrfach verwarnt worden seien, sollen die Internet- und Mobilfunkanschlüsse gesperrt werden, sagte der Abgeordnete.

Anstelle der patrouillierenden Sittenpolizei sollen künftig Überwachungskameras im öffentlichen Raum die Frauen identifizieren, die kein Kopftuch tragen. In den vergangenen Tagen wurden mit Gerichtsbeschlüssen Geschäfte und Hotels geschlossen, in denen Frauen kein Kopftuch trugen. Indessen hat ein Mitglied des Parlamentspräsidiums den Aussagen von Nobaweh widersprochen, was auf eine Unentschlossenheit in der Führung der Islamischen Republik hindeutet.

Hoffnung auf saudische Investitionen

Eine Woche nach der Unterzeichnung eines Abkommens zur Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien intensiviert die Islamische Republik ihre Bemühungen, Spannungen auch mit anderen arabischen Nachbarn am Persischen Golf abzubauen. In der vergangenen Woche besuchte der Generalsekretär des nationalen Sicherheitsrats, Ali Shamkhani, die Vereinigten Arabischen Emirate, und eine Delegation iranischer Parlamentarier reiste nach Bahrein. Nasser Kanaani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte, sein Land sei bereit, die Beziehungen zu Bahrein zu verbessern. Offenbar finden bereits Gespräche über eine Wiederaufnahme der vor sieben Jahren abgebrochenen diplomatischen Beziehungen statt.

Die staatlichen iranischen Medien feiern die von China vermittelte Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien als den Beginn einer neuen Ära in der Weltpolitik, in der China die Rolle als Führungsmacht im Nahen und Mittleren Osten von den Vereinigten Staaten übernehme. Einige kritische Stimmen weisen indessen darauf hin, dass Chinas Diplomatie erst noch auf den Prüfstand gestellt werde.

In Iran nährt die eingeleitete Normalisierung mit Saudi-Arabien die Hoffnung auf saudische Investitionen. Entsprechende Hinweise hatte am vergangenen Mittwoch der saudische Finanzminister Muhammad Jadaan gegeben. Iranische Ökonomen machten jedoch auch darauf aufmerksam, dass Iran als Voraussetzung dafür der Financial Action Task Force (FATF) beitreten müsse, die Geldwäsche, Terrorismus­finanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen bekämpft. Dazu müsste Iran sein Netzwerk zur Umgehung der Sanktionen aufgeben.