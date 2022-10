Elon Musk und die Ukraine : Bangen um die Hilfe aus dem All

„Mehr als hundert Raketen haben die ukrainische Energie- und Kommunikationsinfrastruktur angegriffen“, twitterte der ukrainische Digitalminister Mychajlo Fedorow am Mittwochabend, zwei Tage nach dem Beginn der bisher größten Welle von russischen Luftangriffen auf die Ukraine. „Aber mit Starlink haben wir die Verbindung in kritischen Gebieten schnell wiederhergestellt. Starlink ist weiterhin ein wesentlicher Teil unserer kritischen Infrastruktur.“ Eine Minute später antwortete ihm Elon Musk, der Gründer und Haupteigentümer des Satellitennetzwerks: „Ich bin froh, die Ukraine zu unterstützen.“

Beide Äußerungen sind vor dem Hintergrund beträchtlicher Irritationen zwischen der Regierung in Kiew und dem reichsten Mann der Welt zu sehen. Unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar gab es auf Twitter schon einmal einen Dialog zwischen dem ukrainischen Minister und Musk. Damals bat Fedorow Musk in einem dramatischen Appell, den Ukrainern Starlink zur Verfügung zu stellen. Zwei Tage später konnte Fedorow verkünden, die ersten Empfänger für die Internetzugänge via Satellit seien in der Ukraine eingetroffen. Sie spielten eine große Rolle bei der erfolgreichen Verteidigung von Kiew: Dank Starlink konnten die ukrainischen Truppen miteinander in Verbindung bleiben, obwohl die russische Armee die ukrainische Kommunikationsinfrastruktur weitgehend zerstört hatte.

„Friedensplan“ bringt Heldenstatus ins Wanken

Im weiteren Kriegsverlauf hat Starlink den ukrainischen Truppen nicht nur in der Kommunikation einen Vorteil gegenüber den Angreifern verschafft. Starlink wurde auch für die Aufklärung auf dem Schlachtfeld, die Lenkung von Artilleriefeuer und den Einsatz von Drohnen verwendet. Und auch für die zivile Verwaltung der Ukraine ist Starlink lebenswichtig geworden.

Der Heldenstatus, den Elon Musk bei vielen Ukrainern deshalb genossen hat, geriet Anfang Oktober ins Wanken, als er einen „Friedensplan“ für die Ukraine twitterte. Danach sollten die Scheinreferenden über den Anschluss der besetzten Gebiete an Russland unter Aufsicht der Vereinten Nationen wiederholt werden; die 2014 annektierte Krim solle formell Teil Russlands bleiben; und die Ukraine solle neutral bleiben. In der Ukraine rief dieser Vorschlag Empörung hervor, während er in Russland wurde mit Genugtuung aufgenommen wurde. Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte, die Vorschläge Musks seien ein „positives Faktum“ und „verdienen Aufmerksamkeit“. Allerdings machten Peskows Äußerungen indirekt auch deutlich, warum Vorstöße wie der Musks an der Wirklichkeit vorbeigehen: Friede sei ohne die Erfüllung der Forderungen Russlands nicht möglich, sagte Peskow, eine Wiederholung der „Referenden“ sei ausgeschlossen.

Während sich in den sozialen Medien in der Ukraine Enttäuschung, Wut und Spott über Musk breit machten, hielt sich die ukrainische Führung mit Kritik auffällig zurück. Starlink sei so wichtig für die Ukraine, dass man mit Äußerungen vorsichtig sein müsse, bevor man sicher wisse, was hinter Musks Äußerungen stehe, sagte etwa Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch. Die deutlichste Reaktion kam von Präsident Wolodymyr Selenskyj, der seine Follower auf Twitter über die Frage abstimmen ließ, welcher Elon Musk ihnen besser gefalle: Der, der die Ukraine oder der, der Russland unterstütze? Die Antwort fiel mit 79 zu 21 Prozent im Sinne Selenskyjs aus. Musk antwortete Selenskyj: „Ich unterstütze die Ukraine weiter sehr, aber ich bin überzeugt, eine massive Eskalation des Kriegs würde der Ukraine und vielleicht der Welt großen Schaden zufügen.“

Musk begründete seine Stellungnahmen mit der Gefahr eines Atomkriegs. Berichte, er habe kurz vor dem Tweet mit dem „Friedensplan“ mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen, wurden sowohl von Musk selbst als auch vom Kreml dementiert. Der Verdacht, der amerikanische Milliardär könne seine Unterstützung für die Ukraine verringern oder gar die Seiten wechseln, wurde vergangene Woche jedoch auch durch einen Bericht der Zeitung „Financial Times“ genährt, wonach ukrainische Truppen in besonders umkämpften Frontabschnitten unter Ausfällen von Starlink gelitten hätten.