Paris, Madrid, Rom und London : Wie Corona Regionen und Hauptstädte entzweit

Nicht nur in Deutschland wird darüber gestritten, wie viel Einheitlichkeit in der Corona-Pandemie landesweit nötig ist. Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien gehen dabei ganz unterschiedliche Wege.

Pendler sitzen mit Mund-Nase-Masken am 15. Oktober in einem Bus in Paris Bild: AP

Eine Lektion aus der ersten Corona-Welle im Frühjahr sollte in Frankreich sein: weniger Zentralismus. In einer Fernsehansprache am 14. Juni sagte Präsident Emmanuel Macron, es könne nicht immer alles in Paris entschieden werden. Die Kommunikation zwischen Regierung und lokalen Entscheidungsträgern solle verbessert, Präfekte und Bürgermeister sollten aufgewertet werden.

Doch als die Infektionszahlen nach dem Sommer wieder zu steigen begannen, entschied Macron über die Ausgangssperren in neun französischen Großstädten ohne vorherige Abstimmung mit den betroffenen Bürgermeistern. Schwierige Entscheidungen müssten eben in der Hauptstadt getroffen werden, erläuterte Premierminister Jean Castex.

Nicht nur in Deutschland wird darüber gestritten, wie viel Einheitlichkeit in der Corona-Pandemie landesweit nötig ist und wer darüber entscheiden soll, welche Maßnahmen in den unterschiedlich stark betroffenen Regionen verhängt werden sollen. Die Beispiele Frankreichs, Spaniens, Italiens und Großbritanniens zeigen, wie sich in dieser Debatte Grundsätzliches und Tagespolitik vermischen: die Frage, welcher Staatsaufbau am besten geeignet ist für die Bewältigung einer solchen Krise, regionaler Rivalitäten und parteipolitischer Polarisierungen.

In Frankreich blickte man im Frühjahr und Sommer auf das Krisenmanagement der deutschen Bundesländer. Präsident Macron zeigte sich interessiert am unterschiedlichen und stark lokalen Situationen angepassten Vorgehen der Bundesländer und ließ sich vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) genau erklären, wie die Gesundheitsbehörden engmaschig mit den lokalen Verantwortlichen agieren.

Frankreichs Gesundheitsverwaltung ist wie die ganze Verwaltung des Landes zentralistisch organisiert. Alle Entscheidungen werden in Paris gefällt. Die regionalen Gesundheitsbehörden müssen sogar die Zahlen über Infektionen, Krankenhauspatienten und Covid-19-Tote zuerst in die Hauptstadt melden, bevor sie die lokalen Entscheidungsträger informieren dürfen. Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr führte das in der Region Grand Est zu dramatischen Verzögerungen bei der Verlegung von Covid-19-Patienten in Krankenhäuser mit freien Kapazitäten sowie zu bürokratischen Hindernissen bei der Versorgung mit Masken und anderem medizinischen Material.

Die Faszination für das föderale deutsche Modell ging in Paris jedoch abrupt zu Ende, als Mitte September die Infektionszahlen wieder stark stiegen. Das Misstrauen gegenüber lokalen Entscheidungsträgern ist tief in den Köpfen verankert und bestimmt stärker denn je die Wahrnehmung der Regierenden in Paris. „Der Präsident hat eine extrem vertikale Konzeption des Staatswesens. Ihm fehlt die Kultur eines lokalen oder regionalen Politikers, die alle seine Vorgänger besaßen“, sagt der Staatsrechtsprofessor Vincent Aubelle, dessen Fachgebiet Fragen der Dezentralisierung sind. Aus seiner Sicht gibt es noch keinen „gereiften“ Dezentralismus in Frankreich. „In Notsituationen erwarten lokale Verantwortungsträger alles vom Staat und von Paris“, sagt er.