Organisationen schlagen Alarm : Afghanistan droht eine Hungersnot

Menschen versuchen am 23. August auf den Internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul zu gelangen, um aus Afghanistan zu fliehen. Bild: EPA

Eine Woche nach der Machtübernahme der Taliban droht eine Katastrophe in Afghanistan. Internationale Organisationen warnen, dass sich die Versorgungslage der Menschen akut verschlechtere. Sie schätzen, dass 18 Millionen Menschen, fast die Hälfte der Bevölkerung, auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Besonders die Binnenflüchtlinge brauchten Unterstützung. Seit Anfang des Jahres mussten 550.000 Männer, Frauen und Kinder ihre Häuser verlassen. Für sie geht es um die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Medizin und Bargeld.

Trotz der schwierigen Sicherheitslage hat der Großteil der humanitären Helfer angekündigt, die Arbeit in Afghanistan fortzusetzen. Alle Organisationen der Vereinten Nationen (UN), wie etwa die Weltgesundheitsorganisation (WHO), wollen laut der Zeitung Welt am Sonntag weiter im Land bleiben. Nach Angaben des UN-Informationsbüros in Genf handelt es sich um etwa 300 ausländische und rund 3000 afghanische Mitarbeiter.