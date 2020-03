Aktualisiert am

Insektenplage in Ostafrika : Die Heuschrecken fressen alles kahl

Mitarbeiter des Katastrophenschutzes in Kenia einem Schwarm von Wüstenheuschrecken Bild: dpa

Unter den Füßen von Ngasipat Alyard knirscht und knackt es. Bis zum Horizont ist der Boden im nordkenianischen Ödland von toten Heuschrecken bedeckt: ein gelber Teppich, durch den hier und da rote afrikanische Erde und verdorrte Dornbüsche durchscheinen. Vor wenigen Wochen noch hat die 43 Jahre alte Frau in der Gegend, die sie gerade durchstreift, ihre Rinder und Ziegen weiden lassen.

Thilo Thielke Freier Berichterstatter für Afrika mit Sitz in Kapstadt. F.A.Z.



Doch dann zog aus nordöstlicher Richtung ein gewaltiger Schwarm von Wüstenheuschrecken in das Gebiet südlich vom Turkanasee. Bei einigen der Viehhirten brach Panik aus, als die Wand aus Insekten auf sie zurollte. Sie wussten nicht, was das war, schließlich war die letzte derartige Heuschreckenplage vor mehr als 70 Jahren über das ostafrikanische Land hereingebrochen. Esel gingen durch, Ziegen zerrten an ihren Stricken.