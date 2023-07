In Washington hebt der israelische Präsident die tiefe Verbundenheit mit den USA hervor. Doch Itzchak Herzog warnt auch vor Antisemitismus: Kritik dürfe „nicht so weit gehen, dass das Existenzrecht des Staates Israel negiert wird.“

Itzchak Herzog am Mittwoch in Washington Bild: AFP

Bevor Itzchak Herzog seine Rede vor den beiden Kongresskammern im Kapitol in Washington beginnen konnte, gab es minutenlangen Applaus der Kongressmitglieder. Es sei „die Ehre meines Lebens“, hier zu sprechen, sagte der israelische Präsident am Mittwoch. Vor mehr als drei Jahrzehnten stand an dieser Stelle ein israelischer Präsident, um den 40. Jahrestag der Gründung Israels zu feiern – sein Vater, Chaim Herzog. Itzchak Herzog sagte nun, seine „Seele quillt über vor Stolz und Freude“. Die Partnerschaft Israels und der Vereinigten Staaten habe Herausforderungen und Meinungsverschiedenheiten überstanden, weil sie nicht auf Uniformität, sondern „der ultimativen Währung des Vertrauens“ basiere.

Die Ansprache vor den Kongresskammern war ein überparteiliches Zeichen der Unterstützung für Israel als einer der wichtigsten strategischen Verbündeten im Nahen Osten. Bei einem Treffen mit Präsident Joe Biden am Vortag hatte dieser schon hervorgehoben, wie „eisern“ und unumstößlich Amerikas Engagement für Israel sei. Doch die Beziehung beider Länder ist wegen der umstrittenen Justizreform der israelischen Regierung dieser Tage angespannt. Vor dem Abflug hatte Herzog bemerkt, auch wenn er sich in den Vereinigten Staaten aufhalte, seien „mein Herz und meine Gedanken bei dem, was in Israel geschieht“.

Der 62 Jahre alte Staatspräsident hat in den vergangenen Monaten vergeblich versucht, zwischen den Befürwortern und den Gegnern der umstrittenen Justizreform zu vermitteln. Die amerikanische Regierung hatte ihre Irritation über Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine ultrarechten und ultraorthodoxen Koalitionspartner zuvor in immer klareren Tönen deutlich gemacht. In einem Interview mit dem Sender CNN Anfang Juli sprach Biden von einer der „extremsten“ israelischen Ministerriegen, die er in seinen fünf Jahrzehnten in der Politik gesehen habe.

„Stürmische Verschiebung des Gleichgewichts“

Herzog hob in seiner Rede am Mittwoch vor allem die gemeinsamen Interessen der beiden Länder hervor: Amerika sei unersetzlich für Israel und umgekehrt. „Wir alle“, sagte Herzog, erlebten eine „stürmische Verschiebung des Gleichgewichts“ in vielen Bereichen. Doch diese Herausforderungen böten die Chance, gemeinsame Lösungen zu suchen. Mehrmals erwähnte der israelische Präsident auch das hohe Gut der Unabhängigkeit der Justiz in seinem Land. Während Herzog auf dem Weg nach Washington war, gab es in Israel einen weiteren Tag der Massenproteste. Die Regierungskoalition von Netanjahu treibt ihre Pläne voran. Voraussichtlich am Montag soll die Knesset über ein Gesetz abstimmen, das die Überprüfung von Regierungsentscheidungen durch das Oberste Gericht weitgehend einschränken würde.

Thema vor Herzogs Besuch in Washington war deshalb auch die erst am vergangenen Sonntag überraschend ausgesprochene Einladung Bidens für Netanjahu in die USA. Herzog war nun schon zum zweiten Mal innerhalb von neun Monaten bei Biden zu Gast, Netanjahu wartete jedoch seit seinem Amtsantritt Ende Dezember auf eine offizielle Einladung ins Weiße Haus. Bislang hatte es immer wieder geheißen, dass eine baldige Einladung an den Regierungschef des engen Verbündeten nicht geplant sei. Nicht klar ist bislang, wo und unter welchen Umständen der Ministerpräsident nun empfangen wird.

Vor dem Besuch Herzogs hatte es innerhalb der Demokraten trotz der grundsätzlich geeinten Haltung des Kongresses zu Israel abweichende Aussagen gegeben. Am Wochenende hatte die demokratische Abgeordnete Pramila Jayapal geäußert, Israel sei wegen seines Umgangs mit den Palästinensern ein „rassistischer Staat“ – eine Bemerkung, die sie nach parteiübergreifender Kritik zurückzog. Zehn demokratische Abgeordnete des progressiven Flügels unterstützten am Dienstag außerdem eine Resolution nicht, die die Partnerschaft mit Israel hervorhob. Er sei nicht blind für Kritik unter Freunden, äußerte Herzog in Bezug darauf. Doch die Kritik dürfe „nicht so weit gehen, dass das Existenzrecht des Staates Israel negiert wird.“ Das brachte ihm abermals lauten Applaus ein. Das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung in Frage zu stellen, „ist keine legitime Diplomatie, sondern Antisemitismus“.

Sicherheitspolitisch hob Herzog in der Ansprache vor allem auf Iran und sein Atomprogramm ab: Dies sei die „vielleicht größte Herausforderung“ beider Länder derzeit. Es dürfe kein Zweifel daran bestehen, „dass Iran nicht danach strebt, Atomenergie für friedliche Zwecke zu gewinnen“. Umso mehr gelte es, gemeinsam zu agieren: Wenn Amerika stark sei, dann sei Israel stärker. „Und wenn Israel stark ist, dann sind die Vereinigten Staaten sicherer.“