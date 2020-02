Helfer in Wuhan : Lieber im Hotel als zu Hause schlafen

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

In China ist zivilgesellschaftliches Engagement dieser Art eine Seltenheit. Die staatliche Kontrollwut hat dazu geführt, dass es kaum gut organisierte private Hilfsorganisationen gibt. Das halbstaatliche Rote Kreuz nimmt eine Monopolstellung für sich in Anspruch. Doch bei der Verteilung von Schutzausrüstung an Krankenhäuser in Wuhan erwies es sich als so ineffizient und unzuverlässig, dass inzwischen die Führung der Organisation auf Provinzebene ausgetauscht wurde.

Per App nach freien Zimmern suchen

„Die einzigen Leute, die wirklich die Bedürfnisse vor Ort kennen, sind wir Freiwilligen“, sagt Hotelmanagerin Xiao. Sie hätten viel mehr Informationskanäle als die Regierung, seien näher dran an der Realität und könnten deshalb zeitnaher auf Anfragen reagieren. Mit Hilfe von Softwarespezialisten hätten sie eine App entwickelt, über die freie Zimmer gesucht und Anfragen nach Schutzkleidung gestellt werden können. „Ohne die Freiwilligen wäre es schwer für Wuhan, die Abriegelung zu überstehen.“ Schon um Unterkünfte für die rund 14000 auswärtigen Ärzte und Pflegekräfte, die zur Unterstützung nach Wuhan entsandt wurden.

Die Regierung unterstütze die Gruppen allerdings nur halbherzig. Einerseits statte sie die Fahrer, die die Hilfsgüter an die Krankenhäuser liefern, mit Sondergenehmigungen aus. Das ist wichtig, denn in Wuhan gilt seit einem Monat ein Fahrverbot für private Fahrzeuge. Andererseits seien die Nachbarschaftskomitees, die an den Toren der Wohnblocks die Bewohner kontrollieren, dagegen, dass Leute sich freiwillig engagierten. „Sie wollen die Leute zuhause halten und deren Aktivitäten reduzieren.“ Die Regierung hat die Losung ausgegeben, dass jeder dem Land am besten dienen könne, indem er zuhause bleibe, um nicht selbst zum Virusträger zu werden.

Viele der Freiwilligen übernachten allerdings inzwischen selbst in Hotels, um ihre Angehörigen nicht anzustecken. Auch ihre Gruppe halte sich von anderen fern, sagt die Hotelmanagerin, „damit es wenigstens nur uns trifft, wenn wir infiziert werden.“ Angst helfe in Wuhan derzeit nicht weiter. „Wir können nur unser Bestes tun, uns zu schützen und diesen Kampf zu gewinnen.“

Xiao gesteht zu, dass das Misstrauen des Staates gegenüber den Freiwilligengruppen nicht völlig unbegründet sei, weil es in Zeiten der Not immer auch Leute gebe, die sich bereicherten. Zugleich arbeitet sie eng mit dem Staat zusammen. Nicht immer ganz freiwillig: Eines ihrer Hotels wurde inzwischen zwangsweise von den Gesundheitsbehörden übernommen. Dort sind Verdachtsfälle einquartiert. Betreten darf Xiao das Haus derzeit nicht. Ganz wohl ist ihr nicht dabei. „Werden später Gäste noch in dem Hotel wohnen wollen?“, fragt sie sich.

Bettwäsche selbst mitbringen

Aus dem gleichen Grund stellen die meisten Hotels den Ärzten und Pflegern keine Bettwäsche zur Verfügung. Zimmerservice gibt es nicht, schon aus Angst vor Ansteckung. Service könnte Xiao Yaxing ihren Gästen aber ohnehin derzeit nicht anbieten. Die meisten ihrer Mitarbeiter stecken noch immer in ihren Heimatprovinzen fest, weil die dortigen lokalen Behörden sie nicht gehen lassen. Wer in Wuhan gearbeitet hat, gilt als Infektionsrisiko und unterliegt besonderen Einschränkungen, auch wenn er die Stadt schon vor einem Monat verlassen hat.

Für die Zukunft der Hotelbranche in Wuhan sieht Xiao Yaxing im Moment schwarz. „Wir kämpfen ums Überleben.“ Doch was die Lage in den Krankenhäusern angeht, sieht sie eine allmähliche Entspannung. „Es gibt noch immer einen Mangel an Ausrüstung, aber er ist nicht mehr so dramatisch wie am Anfang.“ Sie erhalte deutlich weniger Anfragen, und einige Krankenhäuser würden nun schon sagen, sie brauchten keine Spenden mehr. „Ich denke, die Lage in Wuhan verbessert sich“, sagt Xiao. Ob die Arbeitsbedingungen der Ärzte und Pfleger in Wuhan inzwischen erträglich sind, ist in China eine politisch brisante Frage. Das zeigte in dieser Woche die Aufregung um einen internationalen Hilferuf in der britischen Medizinzeitschrift „The Lancet“. „Selbst erfahrene Pflegekräfte brechen in Tränen aus, weil wir die Gruppe mit dem höchsten Infektionsrisiko sind“, schrieben zwei Mitarbeiterinnen medizinischer Forschungseinrichtungen in Guangdong, die behaupteten, nach Wuhan entsandt worden zu sein. Das Team der Pflegekräfte aus Guangdong bestritt das. Die beiden Frauen sind seither nicht wiederaufgetaucht.