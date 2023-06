Baerbock und Heil wollen in Brasilien um Pflegekräfte für Deutschland werben. Der Bedarf ist groß in der Heimat. Aber auch die Begeisterung in Brasilien?

Pflegekräfte gesucht: Arbeitsminister Hubertus Heil mit Studenten in einer Universität in Brasilia Bild: dpa

Plötzlich wird es Ernst bei dem Patienten, das Herz versagt. Ein Student beugt sich über ihn und beginnt mit der Herzrhythmusmassage. Hubertus Heil (SPD) steht neben ihm und schmunzelt offensichtlich beeindruckt. Der Arbeitsminister hat sich durch die Katholische Universität in der brasilianischen Hauptstadt führen lassen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin.



Begeistert hat ihn eine Professorin berichtet, wie viele Mediziner und Pflegefachkräfte hier ausgebildet wurden und wie gerne man mehr mit Deutschland und deutschen Universitäten kooperieren würde. Heil hat gesagt, er hoffe, das sei der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Jetzt steht er in einem Übungslabor, der Student kämpft an der Puppe und der Monitor zeigt an, dass das Herz noch immer nicht schlagen will. Die Lage bleibt ernst.