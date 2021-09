Maas in Qatar : „Sie werden an ihren Taten gemessen“

Außenminister Heiko Maas mit dem Außenminister Sheik Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani am 31. August in Doha Bild: Reuters

Nach intensiven diplomatischen Bemühungen ist einem ersten Konvoi mit deutschen Ortskräften und deren Familien die Ausreise aus Afghanistan über den Landweg gelungen. Wie Außenminister Heiko Maas (SPD) in Doha erklärte, handelte es sich um Frauen und Männer, die zuvor für die parteinahe Konrad-Adenauer-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet hatten.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die Gruppe war mit Bussen von Kabul aus aufgebrochen und hatte auf der Strecke zur pakistanischen Grenze mehrere Kontrollpunkte der neuen Taliban-Machthaber passiert, ehe sie die Grenze erreichten. Zeitweise war dabei der Kontakt zu der Gruppe abgerissen. Sie soll nun über Islamabad ausgeflogen werden. Damit war unmittelbar nach dem Abzug der letzten amerikanischen Soldaten vom Flughafen ein erster Ausweg für Schutzsuchende gefunden.

Maas hatte noch am Montag und Dienstag in der pakistanischen Hauptstadt für Verfahren geworben, mit denen bis zu 10.000 ehemalige Ortskräfte deutscher Behörden und ziviler Entwicklungshilfe sowie deren Angehörige das Land sicher verlassen können. Zu der Gruppe von insgesamt etwa 50.000 Personen werden auch Schutzsuchende aus der afghanischen Gesellschaft gerechnet, deren Leben unter der Herrschaft der Taliban bedroht wäre.

Letzte Station der Reise

Maas erreichte am Dienstagabend das Emirat Qatar und damit die letzte Station seiner mehrtägigen Reise in die Region. Zuvor hatte er in der Türkei, Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan mit Regierungsvertretern verhandelt. Das Auswärtige Amt möchte trotz grundsätzlich ablehnender Haltung der jeweiligen Regierungen zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge erreichen, dass in den nächsten Wochen kleinere Gruppen Schutzsuchender die Grenzen passieren und dann von deutschen Diplomaten weiter begleitet werden.

Das soll ohne großes Aufsehen geschehen, um eine Fluchtwelle zu verhindern, wie sie in Taschkent, Duschanbe oder Islamabad befürchtet wird. Dazu wurden Verhandlungen über eine Wiederöffnung des Flughafens von Kabul geführt, ebenso wie Gespräche über Grenzübertritte in die Nachbarländer. Die Bundesregierung hat 100 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in der Region sowie weitere 500 Millionen Euro für Unterstützungen in der Region zur Verfügung gestellt.

Nach einem Gespräch mit dem qatarischen Außenminister Sheik Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani dankte Maas dem Emirat für „die führende Rolle bei der Evakuierung aus Kabul“. Bei den Verhandlungen mit den Taliban, der Organisation und Sicherung von Konvois zum Flughafen und schließlich als erste Station für Zehntausende Schutzsuchen habe das Land für die Luftbrücke aus Kabul eine große Rolle gespielt. Doha werde als Luftdrehkreuz auch in nächster Zeit „an führender Stelle engagiert sein“, so Maas.

Mehr zum Thema 1/

Maas vertrat in Doha die Auffassung, es müsse mit den Taliban geredet werden. „Sie werden dabei nicht an ihren Worten gemessen, sondern an ihren Taten“, sagte Maas. Er fügte hinzu: „Es geht jetzt nicht um völkerrechtliche Anerkennung, sondern um konkrete Schritte“. Afghanistan steuere im Winter auf eine humanitäre Katastrophe zu, das gelte es gemeinsam zu verhindern.

Der qatarische Außenminister sagte: „Isolierung ist keine Antwort auf die Situation, aber Anerkennung nicht das Thema des Tages.“ Die deutsche Diplomatie, die als Zaungast seit längerem an den Doha-Gesprächen zwischen den Verneigten Staaten und der Terrororganisation beteiligt war, verfügt inzwischen über vergleichsweise gute Kontakte, die vor allem durch den deutschen Kabul-Botschafter Markus Potzel wahrgenommen werden. Maas plant nach eigenen Angaben nicht, selbst mit Taliban-Vertretern zu sprechen. Der Außenminister wird am Abend zurück in Berlin erwartet.