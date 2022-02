US-Geheimdienstbericht : Das Rätsel des Havanna-Syndroms

Mysteriöse Vorfälle in Kuba: Die amerikanische Botschaft in Havanna Bild: REUTERS

Ende 2016 meldeten Diplomaten in der amerikanischen Botschaft in Havanna eine Reihe medizinischer Vorfälle: Klingelgeräusche und Druck auf den Ohren, Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindelgefühle – wiederkehrende Symptome. Einige hielten nur einige Sekunden an, andere bis zu einer halben Stunde. Sie traten auf, wenn die Diplomaten in ihren Hotels oder zu Hause waren. Zu den Folgen zählten unter anderem Hörverlust und Erinnerungsschwierigkeiten. 21 Fälle wurden nach Washington gekabelt.

Die amerikanische Regierung reduzierte das Personal in der Botschaft daraufhin auf eine Kernmannschaft. Man tappte im Dunklen, vermutete aber, die Diplomaten seien einer Apparatur ausgesetzt gewesen, die Schallwellen sendet. Oder Mikrowellen. Oder elektromagnetische Energie. Die Rede war von einem möglichen Angriff mittels eines tragbaren Geräts. Kurzzeitig gab es in der Trump-Regierung vage Verdächtigungen gegen die kubanische Regierung, doch das State Department rückte schnell davon ab. Dann vermutete man Russland hinter dem Phänomen. Offiziell wurde aber hervorgehoben, dass man nicht wisse, was hinter den Vorfällen stecke. Eine jahrelange Untersuchung begann. In den Nachrichtendiensten hieß es bald, die Entschlüsselung sei die größte Herausforderung in ihrer Geschichte.