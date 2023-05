Nach der Hausdurchsuchung beim früheren brasilianischen Präsidenten herrscht in seinem Lager Nervosität. Was suchen die Ermittler eigentlich – und was könnten sie finden?

In Brasilia herrscht helle Aufregung. Und wieder einmal dreht sie sich um den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Nach einer überraschenden Hausdurchsuchung an seinem Wohnsitz am Mittwoch hat Bolsonaro seine Anwälte und Berater in der brasilianischen Hauptstadt zur Krisensitzung zusammengepfiffen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Die Hausdurchsuchung erfolgte im Rahmen von Ermittlungen der Bundespolizei gegen Bolsonaro sowie eine Reihe von Beratern und anderen Personen. Ihnen wird vorgeworfen, Daten des Impfregisters manipuliert und so Impfzertifikate erschlichen zu haben, „um die aktuellen Gesundheitsbeschränkungen zu umgehen, die von den öffentlichen Behörden auferlegt wurden“, wie es in den Ermittlungen der Bundespolizei heißt.