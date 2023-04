Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin, hat in einem Text ein Ende des russischen Vormarschs in der Ukraine zur Debatte gestellt. Dies wurde am Wochenende von russischen Militärbloggern wie von westlichen Agenturen als Forderung nach einem „Kriegsende“ interpretiert. „Ideal wäre es, das Ende der militärischen Spezialoperation zu verkünden, um alle wissen zu lassen, dass Russland die geplanten Ergebnisse erreicht hat, und in gewissem Sinne haben wir sie ja auch erreicht“, schrieb Prigoschin in dem Blogbeitrag. Er begründete dies unter anderem mit der angeblichen „Vernichtung“ eines großen Teils der wehrfähigen männlichen Bevölkerung in der Ukraine und erreichten Gebietsgewinnen im angegriffenen Land.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



„Jetzt gibt es nur noch eines zu tun: in den Gebieten, die wir bereits besitzen, uns fest zu verschanzen“, deutete der Wagner-Chef eine Konzentration auf das Halten der bereits besetzten Gebiete an. Allein schon dieser Vorschlag bedeutet keineswegs ein Ende der russischen Kampfhandlungen. Beobachter wie das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) bezweifelten jedoch, dass Prigoschin überhaupt ein Ende des Eroberungskriegs im Nachbarland will.

Denn in dem Text sprach sich der Wagner-Chef, wie er am Sonntag klarstellte, vor allem gegen eine Verhandlungslösung aus. „Nur ein ehrlicher Kampf: Keine Verhandlungen“, lautete die Überschrift des Textes, der mit den Worten „Wir sehen uns in Bachmut!“ schloss. Keineswegs scheint Prigoschin also gewillt, im Kampf um die ostukrainische Stadt, in den seine Wagner-Söldner maßgeblich involviert sind, kürzerzutreten.

Mehr zum Thema 1/

Das ISW sah in Prigoschins Gedankenspiel über ein Ende des russischen Angriffs ein Scheinargument, das er in seinen weiteren Ausführungen zurückwies. Weite Teile des Textes widmen sich angeblichen inneren Feinden Russlands, zu denen Prigoschin Oligarchen und einen „tiefen Staat“ zählt. Diese hätten ein Interesse an einer Verhandlungslösung. Der Wagner-Chef hingegen lehnt dies ab, denn, so argumentiert er, selbst im Falle einer „vorübergehenden Niederlage“ würde sich Russland zum Besseren verändern.

„Der Staat wird von der Bürokratie befreit, die Prozesse werden transparent, und Russland wird sich Schritt für Schritt zu einem strammen militärischen Monster entwickeln, mit dem die internationale Gemeinschaft mehr als nur rechnen muss.“ Auch die „nationale Stimmung“ würde sich steigern.