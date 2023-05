Jewgenij Prigoschin hat eine klare Vorstellung darüber, wer hinter dem Bericht der „Washington Post“ steht, er habe der Ukraine angeboten, Stellungen der russischen Armee zu verraten: „Die Genossen aus der Rubljowka.“ Die Rubljowka ist ein Villengebiet an einer Ausfallstraße aus Moskau, das in Russland ein Synonym für Macht und Reichtum ist. Wer in Russland etwas zu sagen hat, hat dort ein Anwesen – in der Nähe zu Wladimir Putins Residenz in Nowo Ogarjowo. In einer Serie von Stellungnahmen in seinem Telegram-Kanal wirft der Anführer der Söldnertruppe „Wagner“ seinen Gegnern in Moskau mit der ihm eigenen Wortwahl vor, sie würden über ihm „so viel Scheiße ausgießen, wie sie nur können“. Diese Leute hätten „die Hosen voll“, weil „das Volk“ sie nun dafür zur Rechenschaft ziehen wolle, dass sie viele Jahre aus dem Budget gestohlen hätten, das „für die Verteidigung und die Größe“ des Landes vorgesehen gewesen sei, sagte Prigoschin.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Unter Berufung auf Dokumente der amerikanischen Geheimdienste, die im April im Internet veröffentlicht wurden, hatte die „Washington Post“ am Wochenende berichtet, Prigoschin habe dem ukrainischen Militärgeheimdienst HUR Ende Januar einen Tauschhandel angeboten: Wenn die ukrainischen Truppen sich aus Bachmut zurückzögen, würden sie im Gegenzug von ihm Informationen über die Stellungen der regulären russischen Armee bekommen. „Wagner“ versucht seit Herbst vorigen Jahres unter hohen Verlusten, Bachmut einzunehmen.