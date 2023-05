Jewgenij Prigoschin hat eine klare Vorstellung darüber, wer hinter dem Bericht der „Washington Post“ steht, er habe der Ukraine angeboten, Stellungen der russischen Armee zu verraten: „Die Genossen aus der Rubljowka.“ Die Rubljowka ist ein Villengebiet an einer Ausfallstraße aus Moskau, das in Russland ein Synonym für Macht und Reichtum ist. Wer in Russland etwas zu sagen hat, hat dort ein Anwesen – in der Nähe zu Wladimir Putins Residenz in Nowo Ogarjowo. In einer Serie von Stellungnahmen in seinem Telegram-Kanal wirft der Anführer der Söldnertruppe „Wagner“ seinen Gegnern in Moskau mit der ihm eigenen Wortwahl vor, sie würden über ihm „so viel Scheiße ausgießen, wie sie nur können“. Diese Leute hätten „die Hosen voll“, weil „das Volk“ sie nun dafür zur Rechenschaft ziehen wolle, dass sie viele Jahre aus dem Budget gestohlen hätten, das „für die Verteidigung und die Größe“ des Landes vorgesehen gewesen sei, sagte Prigoschin.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Unter Berufung auf Dokumente der amerikanischen Geheimdienste, die im April im Internet veröffentlicht wurden, hatte die „Washington Post“ am Wochenende berichtet, Prigoschin habe dem ukrainischen Militärgeheimdienst HUR Ende Januar einen Tauschhandel angeboten: Wenn die ukrainischen Truppen sich aus Bachmut zurückzögen, würden sie im Gegenzug von ihm Informationen über die Stellungen der regulären russischen Armee bekommen. „Wagner“ versucht seit Herbst vorigen Jahres unter hohen Verlusten, Bachmut einzunehmen.

Nach Angaben der Zeitung wurden ihr die Kontakte Prigoschins zum HUR von zwei Vertretern der Ukraine informell bestätigt. Prigoschin soll sein Angebot mehrmals wiederholt haben. Im Zuge von Prigoschins Kontakten zum HUR habe dieser sich irgendwo in Afrika sogar persönlich mit ukrainischen Offizieren getroffen. Die Ukraine lehnte sein Angebot laut der „Washington Post“ aber ab, weil sie Prigoschin misstraue. Zudem habe man in Kiew vermutet, dass der Kreml über Prigoschins Geheimverhandlungen über Bachmut im Bilde sei.

Moskau dementiert, Kiew lehnt Kommentare ab

Prigoschin behauptet seit langem, seine Truppe kämpfe besser als die regulären russischen Streitkräfte, deren Moral wegen Inkompetenz und Korruption der Führung schlecht sei. Bereits im Februar lastete er das Ausbleiben eines Erfolgs in Bachmut erstmals öffentlich der Armeeführung an: Diese liefere den „Wagner“-Kämpfern zu wenig Munition, weil sie ihnen keinen Sieg gönnten. Der Konflikt eskalierte Anfang Mai mit persönlichen Attacken Prigoschins auf Verteidigungsminister Sergej Schojgu und Generalstabschef Walerij Gerassimow. Besonderes Aufsehen erregte ein Video, in dem Prigoschin einen „glücklichen Opa“ mit dem schwer übersetzbaren russischen Schimpfwort „Mudak“ bedenkt, das im Deutschen mit „Flachwichser“, „Arschgeige“ oder ähnlichen Ausdrücken wiedergegeben werden kann. Aus dem Kontext konnte man schließen, dass das auf Präsident Wladimir Putin zielte – was Prigoschin später freilich bestritt.

Das russische Exilmedium „Meduza“ hatte nach den Schimpftiraden berichtet, im Kreml sehe man die immer heftiger werdenden verbalen Attacken Prigoschins als Gefahr. Die russische Propaganda sei beauftragt worden, eine Kampagne zur Diskreditierung Prigoschins für den Fall vorzubereiten, dass er sich nicht mäßige. Der setzte seine Angriffe auf die Armeeführung indes nicht nur im Zusammenhang mit dem Bericht der „Washington Post“ fort. Schon am Freitag hatte er behauptet, Einheiten der Armee seien bei Bachmut auf der Flucht vor den Ukrainern, während seine Leute trotz Munitionsmangels weiter vorrückten. Nachdem am Samstag über dem russischen Gebiet Brjansk zwei Militärhubschrauber und zwei Kampfflugzeuge abgestürzt waren, mutmaßte Prigoschin, diese seien von der eigenen Luftabwehr abgeschossen worden.

Sowohl die russische als auch die ukrainische Führung kommentierten die angeblichen Kontakte Prigoschins zum ukrainischen Militärgeheimdienst nicht. Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti, es handle sich dabei um eine weitere Ente westlicher Medien. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnte es in einem Interview mit der „Washington Post“ ab, sich zu dem Thema zu äußern: Das sei eine Angelegenheit des Geheimdienstes. „Wollen Sie, dass ich wegen Hochverrats verurteilt werde?“

Mehr zum Thema 1/

Laut der „Washington Post“ geht aus den von ihr ausgewerteten geleakten amerikanischen Dokumenten auch hervor, dass Selenskyj Ende Januar intern überlegt habe, die Ukraine könne russische Ortschaften einnehmen, die nach Ungarn führende Ölpipeline „Druschba“ in die Luft jagen und Schläge gegen Militäreinrichtungen in Russland verüben. Selenskyj bezeichnete das in dem Interview mit der Zeitung als „Phantasien“. Er wiederholte seine in den vergangenen Monaten vielfach getätigte Aussage, die Ukraine werde die vom Westen gelieferten Waffen nur gegen russische Ziele in den besetzten ukrainischen Gebieten einsetzen. Allerdings gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Drohnenangriffe auf militärische Einrichtungen und Treibstofflager in Russland. Die Ukraine bekennt sich dazu zwar nicht offiziell, aber Vertreter der Regierung in Kiew geben indirekt zu verstehen, dass die Ukraine dahinter steht.