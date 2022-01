Bidens Vizepräsidentin : Hat Kamala Harris noch Chancen auf das höchste Amt?

„Toxische“ Arbeitskultur, Ellbogen-Verhalten, Arroganz – besonders die Boulevardpresse in Amerika spart dieser Tage nicht mit Berichten über den angeblich suboptimalen Führungsstil von Kamala Harris. Die Quellen sind zumeist vage. Sie sollen aus dem Umfeld der 57 Jahre alten Vizepräsidentin stammen und werden mit großer Lust zitiert. Seitdem Harris' Umfragewerte im vergangenen Sommer einbrachen, verlor sie tatsächlich sieben wichtige Mitarbeiter, darunter auch ihre Sprecherin Symone Sanders.

Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin sind nun seit einem Jahr im Amt – und auch für Harris war es ein schwieriges Jahr, in dem ihre Beliebtheit bei den Amerikanern deutlich zurückging. Inzwischen steht sie laut der Los Angeles Times in den Umfragen bei durchschnittlich vierzig Prozent Zustimmung – das entspreche einem Rückgang von dreizehn Prozent seit ihrem Amtsantritt. Mehr als die Hälfte, nämlich 53 Prozent der Amerikaner, sind mit ihrer Amtsführung derzeit unzufrieden.

Dabei hatte Harris vor einem Jahr einen vielversprechenden Start. Dass sie die erste Frau, die erste Schwarze und die erste Person mit südostasiatischen Vorfahren im Amt ist, werteten viele Beobachter als Zeichen gesellschaftlichen Fortschritts. Die ehemalige Senatorin sagte bei der Vereidigungsfeier, dass sie auf den Schultern derer stehe, die vor ihr gekommen seien. In den Medien wurde der Moment als historisch gefeiert.

Keine Aufgaben für leichte Triumphe

Präsident Biden zeigte im ersten Amtsjahr, dass er Harris wie versprochen wichtige Aufgaben übertragen wollte, wie das auch Präsident Barack Obama mit ihm als Vizepräsienten getan habe. Doch sind die Themenfelder, die Biden Harris anvertraute, nicht für leichte Triumphe geeignet. So soll sich die Vizepräsidentin vorwiegend um die Einwanderung und die Wahlrechtsreform kümmern. Bidens Regierung versprach, die Fluchtursachen in Lateinamerika zu bekämpfen – Hunderttausende Menschen fliehen dort vor Armut und Gewalt. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Behörden 1,7 Millionen illegale Grenzübertritte, mehr als je zuvor seit dem Jahr 1960.

Wochenlang dominierte im Spätsommer die Lage von Migranten aus Haiti die Schlagzeilen, deren Elend in einem Camp in Texas zeigte, wie wenig sich seit Bidens Amtsantritt geändert hatte. Harris war zuvor nach Guatemala gereist und hatte an alle lateinamerikanischen Migranten ohne Visum gewandt gesagt: „Kommt nicht, kommt nicht. Die Vereinigten Staaten werden weiterhin die Gesetze umsetzen und die Grenzen sichern.“ Wer dennoch versuche, die Grenze ohne Visum zu übertreten, werde weggeschickt. Harris' beginnender Abstieg in den Meinungsumfragen fiel zeitlich mit dieser Einwanderungs-Kontroverse zusammen.

„Rede nicht wie ein Republikaner!“

Auch der Kampf gegen Wahlbehinderung ist kein Gewinnerthema. Sowohl Biden als auch Harris forderten zuletzt, die Abstimmungsregeln im Senat zu ändern, damit die Demokraten ihre Wahlrechtsreform durchbringen könnten. Doch das Vorhaben scheiterte an den konservativen Demokraten Joe Manchin aus West Virginia und Kyrsten Sinema aus Arizona. Vorerst wird es keine bundesweiten Regelungen gegen Wählerbehinderung geben. Damit können der Präsident und seine Vizepräsidentin eines ihrer zentralen Versprechen an die afroamerikanischen Wähler nicht umsetzen. „Nein, nein, nein“, rief Harris im Dezember, als Talkmaster Charlamagne Tha God sie fragte, wer denn nun der „echte Präsident“ sei – Senator Manchin oder Joe Biden. „Rede nicht wie ein Republikaner!“ schimpfte die per Video zugeschaltete Vizepräsidentin. Sie sei „frustriert“ gewesen, erklärte Harris später.