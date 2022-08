Hass auf Japan : Chinesische Frauen sollen keine Kimonos tragen

Eine Cosplayerin auf der China Digital Entertainment Expo and Conference in Schanghai im Juli 2020 (Symbolfoto) Bild: Reuters

Es ist nicht ungewöhnlich, Jugendliche in China in japanischen Kostümen zu sehen. Meist handelt es sich um sogenannte Cosplayer, die eine Figur aus einer japanischen Mangaserie nachspielen. Japanische Popkultur ist in China beliebt und Cosplay ein populäres Hobby. Einigen Polizisten in der südchinesischen Stadt Suzhou gefiel das offenbar nicht. Sie nahmen eine junge Frau fest, die einen Kimono trug und darin eine Figur aus der Mangaserie „Bright Sun – Dark Shadows“ nachspielte.

In einem Video von der Szene ist zu hören, wie einer der Uniformierten sie anschreit: „Wenn du Hanfu (traditionelle chinesische Kleidung) tragen würdest, hätte ich das nicht gesagt, aber du trägst einen Kimono als Chinesin. Du bist Chinesin!“ Sie werde verdächtigt, „Ärger zu provozieren“, und solle mit auf die Polizeistation kommen. Dann wurde sie abgeführt.