Hans Peter Doskozil auf dem SPÖ-Parteitag am Samstag in Linz Bild: dpa

Ein Jahr vor der spätestens im Herbst 2024 stattfinden Parlamentswahl in Österreich haben die dortigen Sozialdemokraten einen neuen Parteivorsitzenden bestimmt. Auf einem Sonderparteitag wählten sie am Samstag in Linz in geheimer Abstimmung den Landeshauptmann des Bundeslandes Burgenland, Hans Peter Doskozil, zu ihrem neuen Vorsitzenden. Er soll die SPÖ, die seit 2017 im Bund in der Opposition ist, wieder in die Regierung führen.

Der 52 Jahre alte Doskozil setzte sich in einer Kampfabstimmung knapp mit 53,02 Prozent der 596 gültigen Delegiertenstimmen gegen den bis vor Kurzem einer breiteren Öffentlichkeit unbekannten Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Traiskirchen, Andreas Babler, durch.

Nach der Wahl versprach Doskozil im Falle einer Regierungsbildung auf Bundesebene eine Koalition mit der rechtsradikalen FPÖ auszuschließen. „Wir müssen antreten, eine bessere Migrationspolitik zu machen.“ Die SPÖ müsse sich aber die Wähler der Freiheitlichen zurückholen. Nur dann gelinge auch der zweite Schritt: „Keine Koalition mit der ÖVP.“ In letzten Wahlbefragungen kam die rechtsradikale FPÖ mit 29 Prozent auf den ersten Platz, ÖVP und SPÖ erreichten je 23 Prozent.

Doskozil setzte ein Zeichen der Versöhnung mit Babler, als er ihn nach der Wahl zum johlenden Applaus des Publikums auf die Bühne holte. Er dankte Babler für die kontroversen Debatten: „Auch das ist wichtig in unserer Bewegung.“

Bisherige Vorsitzende blieb Parteitag fern

Babler, ein 50 Jahre alter Parteilinker, der sich selbst auch als Kommunist bezeichnet, war in der vorhergehenden parteiinternen Abstimmung überraschend auf den zweiten Platz gekommen. Die damalige Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die die Partei seit November 2018 führte und lange schon umstritten war, hatte dabei nur den dritten Platz knapp hinter Babler erreicht. Sie hatte daraufhin wie angekündigt alle ihre Ämter zur Verfügung gestellt und blieb auch dem Parteitag fern.

Die Mitgliederbefragung war überaus knapp ausgegangen. Doskozil war auf 33,7 Prozent, Babler auf 31,5 Prozent und Rendi-Wagner auf 31,4 Prozent der mehr als 107.000 abgegebenen Stimmen der 147.000 Mitglieder bekommen. Babler und der ihn unterstützende Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hatten daraufhin eine Stichwahl unter den Mitgliedern verlangt. Die Parteiführung beschloss dagegen, die Entscheidung den dafür nominierten Delegierten auf einem Sonderparteitag zu überantworten.

In ihren Bewerbungsreden beschworen beide Kandidaten die Einheit der Partei und die Notwendigkeit einer stärker sozialdemokratisch orientierten Politik, setzten dabei aber unterschiedliche Akzente. Doskozil entschuldigte sich indirekt für seine harten, „von manchen als nicht angebracht beurteilten“ Attacken gegen die frühere Parteivorsitzende, die der Parteitag in Abwesenheit mit großem Beifall bedachte.

Keine Zeit für Klima und Migration

Doskozil stellte sich hingegen in eine Reihe mit dem SPÖ-Grandseigneur, dem 1900 verstorbenen früheren Bundeskanzler Bruno Kreisky: „Was würde er uns jetzt sagen?“ Wichtig sei es, sagte Doskozil, „der Bevölkerung zu dienen“. Inhaltlich verwies er vor allem bei den Themen Mietpreise, Mindestlohn, Ärztemangel und Pflege auf seine teils im Burgendland erprobten Konzepte. Für die Themen Klima- und Migrationspolitik, die auch in der tagesaktuellen Debatte Österreichs eine herausragende Rolle einnehmen, reichte seine Zeit nicht mehr.