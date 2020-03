Hamsterkäufe und Reisewarnung : Wie „Down under“ durch Corona „unaustralisch“ wird

Aktualisiert am

Die Corona-Krise trifft Australien hart. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es einen „Reisebann“ für das ganze Land. Dass selbst die sonst entspannten Australier Hamsterkäufe machen, verstört den Premierminister nachhaltig.

Eine Stunde am Tag nur für Senioren: Ein leer gekaufter Supermarkt im australischen Canberra Bild: dpa

Australien hat sich in den vergangenen Tagen selbst nicht mehr wiedererkannt. Die sonst so entspannten „Aussies“ zeigten sich besonders eifrig bei Hamsterkäufen, die wie anderswo durch die Corona-Krise ausgelöst wurden. In den sozialen Medien kursierten Fotos leergekaufter Supermarktregale; auch hier war Toilettenpapier besonders beliebt. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie Kunden um begrenzt verfügbare Produkte rangelten. Angesichts solcher Bilder hat sich eine australische Supermarktkette nun sogar dazu entschlossen, eine Stunde pro Tag ausschließlich für Senioren zu öffnen.

Der Premierminister Scott Morrison hatte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz besonders starke Worte gegen die Panikkäufe gefunden, die er als „unaustralisch“ bezeichnete. „Stoppt die Hamsterkäufe. Ich kann es nicht deutlicher sagen. Es ist nicht vernünftig, es ist nicht hilfreich und es ist eines der enttäuschendsten Dinge, die ich mit Blick auf das Verhalten in Australien als Reaktion auf diese Krise gesehen habe“, sagte Morrison. Die Überreaktion vieler Australier könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Land ebenfalls stark vom Coronavirus betroffen ist – obwohl es sich dank seiner relativ isolierten Lage auf der Südhalbkugel von den meisten Krisen der Welt weit entfernt fühlt. Trotzdem sind in Australien mittlerweile mindestens 586 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.