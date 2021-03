Nach Krebserkrankung : Premierminister der Elfenbeinküste in Deutschland gestorben

Hamed Bakayoko, der als wahrscheinlichster Nachfolger des ivorischen Präsidenten galt, erlag in einem Krankenhaus in Freiburg einer Krebserkrankung. Nun befürchten Beobachter unsichere Zeiten in dem westafrikanischen Land.

Hamed Bakayoko am 5. September 2019 in Abidjan Bild: dpa

In der Elfenbeinküste trauern viele um den Tod des Premierministers Hamed Bakayoko. Nur wenige Tage zuvor hatten in dem westafrikanischen Land die Parlamentswahlen stattgefunden. Im Gegensatz zu den Präsidentenwahlen vier Monate zuvor verliefen sie ruhig und schürten die Hoffnung auf mehr Stabilität.

Der 56 Jahre alte Premierminister war am Mittwoch in Freiburg an einer Krebserkrankung gestorben. Er hatte die Elfenbeinküste bereits Mitte Februar verlassen, war zuerst in Frankreich behandelt worden. Als sich sein Zustand in den vergangenen Tagen verschlechterte, brachte man ihn nach Deutschland. Der ivorische Präsident Alassane Ouattara nannte ihn in einem Tweet „meinen Sohn und engen Vertrauten“. Er sei ein „großer Staatsmann, ein Beispiel für die Jugend und ein Mann beispielhafter Loyalität“ gewesen.

Verstärkte Machtkämpfe in der Regierungspartei?

Für das Land dürfte der Tod weitreichende Folgen haben, denn Bakayoko galt als der wahrscheinlichste Nachfolger des Präsidenten nach den Wahlen im Jahr 2025. Bis dahin erwarten Beobachter nun verstärkte Machtkämpfe in der Regierungspartei und unsicherere Zeiten. Die Elfenbeinküste ist mit 24 Millionen Einwohnern ein Wirtschaftszentrum in Westafrika und der wichtigste Kakaoproduzent auf der Welt.

Spekulationen über den Gesundheitszustand des 56 Jahre alten Regierungschefs hatten in dem Land über Wochen hinweg die Nachrichten bestimmt. Bakayoko hatte das Amt erst im vergangenen Jahr übernommen, nachdem sein Vorgänger überraschend im Juli verstorben war. Der 79 Jahre alte Präsident hatte sich daraufhin entschlossen, noch einmal bei den Präsidentenwahlen anzutreten, obwohl die Verfassung keine dritte Amtszeit erlaubt.