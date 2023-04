Die Flaggen sind gerecht verteilt. Etwa eine Hälfte ist palästinensisch, die andere in den gelb-grünen Farben der Gastgeber von der Hizbullah. Es ist Jerusalem-Tag, wie jedes Jahr am letzten Freitag des islamischen Fastenmonats Ramadan. Der Tag, an dem die libanesische Schiitenorganisation und ihre Alliierten in den abgasgrauen Hochhausschluchten der südlichen Vorstädte von Beirut eine Großveranstaltung organisieren, um die Feindschaft gegen Israel zu beschwören. Die große Festhalle ist mit den üblichen Utensilien dekoriert. Ein großes Bild auf der Rednertribüne zeigt den Felsendom, an der Rückwand prangt ein übergroßes Porträt des iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei, dem die Hizbullah treu ergeben ist. Er mutet wie ein Vater an, der im Hintergrund die Schulaufführung seiner Kinder anschaut.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.



Auf einer Videoleinwand laufen Bilder vermummter Kämpfer oder Szenen von Aufständen in den palästinensischen Gebieten. Das Publikum sitzt auf Plastikstühlen und ist nach Geschlecht getrennt. Rechts der Block verschleierter Frauen, links die Männer. Einige haben ihre Söhne mitgebracht und in Tarnanzüge gesteckt. Ein Sänger gibt militantes Liedgut zum Besten. Uniformierte Teenager marschieren auf. Es ist das Vorprogramm für den Moment, auf den alle hier warten: Die Videoleinwand wird einen kurzen Moment schwarz, und dann erscheint darauf Hizbullah-Anführer Hassan Nasr­allah. Wie immer hält er am Jerusalem-Tag oder Quds-Tag, nach dem arabischen Namen für die Stadt, eine Rede. Wie immer wird sie aus Sicherheitsgründen von einem unbekannten Ort übertragen.