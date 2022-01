Gespräche mit Russland : Deutschland muss eine klare Haltung einnehmen

Nein zu Putin: Demonstranten in Kiew in der vergangenen Woche Bild: AP

Mit Moskau sprechen, aber wie – das ist ein Dauerthema der deutschen Außenpolitik. Wichtig dabei: Die Frage ist nie, ob gesprochen werden soll, sondern wie und insbesondere mit welcher Haltung. Auch mitten in der aktuellen Krise ist es gut, dass wir reden. Unserer Risiken müssen wir uns bewusst sein: Erstens darf unsere Dialogbereitschaft Putins Eskalationstaktik nicht belohnen. Zweitens dürfen wir durch den Dialog nicht in Einflusssphärendenken verfallen, denn die Bürger Osteuropas wollen über ihre eigene Zukunft selbst entscheiden.

Bei allen Risiken und stillosen Ultimaten des Kremls bieten die neuen Gespräche auch Chancen. Es ist richtig, dass wir Moskau die Rolle zurückgeben, die Barack Obama ihm absprach, als er das Land zu einer „Regionalmacht“ degradierte. Die neue Rolle des Kremls als globaler Gesprächspartner ist erpresst und erzwungen. Aber sie entspricht seinem Störpotential. Aus Europas Perspektive verdient Russland Augenhöhe, weil es in Europa und Asien Fakten schaffen kann, ob in Syrien, auf der Krim oder in Kasachstan.

Doch die grundsätzliche Frage betrifft nicht Russland, sondern uns selbst: Verstehen wir, Deutschland und die EU, uns als effektive internationale Akteure? Deutschland und die EU müssen sich von der lieb gewonnenen Rolle als vermittelnde Mittelmacht und beschwichtigende Soft Power verabschieden. Wenn wir die außenpolitische Komfortzone eines Vermittlers nicht verlassen, sind wir in Gefahr, endgültig in die internationale Irrelevanz abzurutschen.

Die Fixierung auf Mediation geht moralisch fehl

Gerade Deutschland verwechselt die Größe als Mittelmacht mit einer Fixierung als Mittlermacht. Allzu sehr gefallen wir uns in der Rolle der Schlichter, die über den europäischen und globalen Befindlichkeiten schweben. Richtig ist, dass wir als größtes europäisches Land die EU zusammenhalten müssen. Aber weder Deutschland noch die EU können ausschließlich vermitteln. Wer international ernst genommen werden will, muss Position beziehen. Sich ständig zwischen Ambitionen anderer durchzumogeln entwertet den eigenen Anspruch auf globale Relevanz. Zudem geht die selbstüberhöhende Fixierung auf Mediation moralisch fehl: Wer zwischen einem Opfer und einem Täter „neutral“ vermittelt, verschiebt den Ausgleich unweigerlich ein Stück in Richtung der Angreifer und macht Angriffe lohnenswert.

Es ist schwer erklärbar, warum einem Land, das wie die Ukraine unter Besatzung und Zerstückelung leidet, keine auch nur minimale Unterstützung zur Selbstverteidigung zugestanden werden kann, warum wir Russlands Narrativ übernehmen und der Ukraine im Normandieformat in erster Linie eine Bringschuld verschreiben. Es kann selbstverständlich nicht um die Bewaffnung bis unter die Zähne gehen, aber durchaus um eine ausgewogene, kluge Unterstützung gegen Angriffe von außen.

Der einzig nachvollziehbare Grund, dem Land diese Unterstützung zu versagen, bestünde in glaubwürdigen Garantien für die ukrainische Unversehrtheit. Doch zu Recht redet in Europa keiner davon, in den Krieg gegen Russland zu ziehen, wenn Russland die Ukraine angreift. Gehofft wird auf die Wirkung der Drohkulisse, die freilich hypothetisch ist. Wenn wir aber richtigerweise nicht bereit sind, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen, können wir das Land dennoch nicht dem eigenen Schicksal überlassen.

Angst vor Eskalation ist nicht immer rational

Die Angst, Position zu beziehen, entspringt auch einem anderen Muster der deutschen Außenpolitik: der unbedingten und nicht immer rationalen Angst vor Eskalation. Deeskalation und ständiges Aus-dem-Weg-Gehen sind das Modell. Indes geht in der Welt der neuen Komplexitäten nur beides zusammen: einerseits massive Konflikt- und Krisenprävention systematisch zu betreiben, zugleich aber auch vor einem klugen Konfliktmanagement nicht zurückzuschrecken. Deeskalation muss immer das oberste Ziel sein, aber manchen Eskalationen dürfen wir nicht allein mit Flucht in die Deeskalation begegnen.

Wir müssen uns der harten Ressourcen, die wir schon jetzt etwa im Bereich der Wirtschaft, des Handels und der Technologien haben, bewusst werden und solche, die wir noch nicht haben, aufbauen. Soft Po­wer als Allheilmittel reicht nicht mehr. Sie müssen wir priorisieren, gleichzeitig aber glaubwürdige Hebel bereithalten. Wir setzen auf Multilateralismus, Stärkung internationaler Organisationen und die Anziehungskraft der Demokratie. Aber all das vor dem Hintergrund eines realpolitischen Handlungspotentials: sicherheitspolitisch, wirtschaftspolitisch und technologisch.

Schließlich ist unabdingbar, dass wir eine europäische Entscheidungsfähigkeit wiederherstellen. Ohne eine Neupositionierung der außenpolitischen, diplomatischen Kapazitäten der EU wird es solche Krisen immer wieder geben. Wenn die USA nicht mehr bereit sind, Europa zu beschützen, werden sie existenziell. Die überfällige Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der EU und die Schaffung eines echten europäischen Außenministers wären die naheliegenden Schritte. Dadurch und durch systematische politische Investitionen in unsere globale sicherheits-, entwicklungs- und wirtschaftspolitische Rolle können wir der drohenden außenpolitischen Bedeutungslosigkeit Europas entkommen.

Der Autor gehört für die Grünen dem Europäischen Parlament an.