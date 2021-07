Jovenel Moïse : Haitis Präsident bei Anschlag getötet

Aktualisiert am

Mehrere Unbekannte sollen in die Residenz des haitianischen Präsidenten Moïse eingedrungen sein und ihn erschossen haben. Seine Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der haitianische Präsident Jovenel Moïse ist tot. Das berichten mehrere haitianische Medien unter Berufung auf den Ministerpräsidenten Claude Joseph. Demnach soll eine Gruppe von Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch in die Residenz des Präsidenten in Port-au-Prince eingedrungen sein und den Staatschef tödlich verletzt haben. Auch seine Frau soll von Schüssen getroffen worden sein und befindet sich nach Angaben haitianischer Medien schwerverletzt im Krankenhaus. Einige Angreifer sollen laut Angaben von Ministerpräsident Joseph auf Spanisch gesprochen haben.

Joseph rief zur Ruhe im Land auf und verurteilte den Anschlag als einen „hässlichen, unmenschlichen und barbarischen Akt“.

Die Situation in dem Land ist seit vielen Jahren angespannt. 2010 erschütterte ein Erdbeben die Westhälfte der Karibikinsel Hispaniola. Mehr als 200.000 Menschen kamen ums Leben, mindestens 300.000 wurden verletzt. Das gesamte öffentliche Leben brach damals zusammen; 1,3 Million Haitianer wurden obdachlos.

Land per Dekret regiert

Beobachter sagen, dass es in Haiti seit Jahren keinen funktionierenden Staat mehr gebe. An dessen Stelle seien Gang- und Clan-Strukturen getreten, die eng mit den führenden Politikern verknüpft sein sollen, auch mit dem Präsidenten Jovenel Moïse, der nun getötet wurde.

Moïse, 1968 im Nordosten des Landes geboren, war 2016 zum Präsidenten gewählt worden und hatte das Amt im Februar 2017 angetreten. Davor war er als Landwirtschaftsunternehmer tätig gewesen. Zuletzt hatte er Haiti per Dekret regiert, nachdem eine Parlamentswahl unter anderem wegen Protesten gegen ihn verschoben worden war. Binnen vier Jahren wechselte er sieben Mal den Ministerpräsidenten aus. Am Montag gab er die Ernennung des neuen Regierungschefs Ariel Henry bekannt, der Claude Joseph nach nur drei Monaten im Amt ablösen sollte.