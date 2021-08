Haiti nach Präsidentenmord : Trügerische Ruhe

Aktualisiert am

Oberflächlich ist es relativ ruhig in Haiti einen Monat nach dem Mord an Präsident Moïse. Aber keines der vielen Probleme des Landes ist einer Lösung auch nur nahe. Jetzt versuchen Bürgerorganisationen ihr Glück.

Sie sollen an der Ermordung des Präsidenten beteiligt gewesen sein. Unklar bleibt, wer hinter der Tat steckt. Bild: AP

Exakt einen Monat ist es her, seit der haitianische Präsident Jovenel Moïse in seiner Privatresidenz mit zwölf Schüssen niedergestreckt wurde. Weiterhin sind die Hintergründe des Mordes in dem krisengeschüttelten Karibikstaat ungeklärt. Eine Söldnertruppe von Kolumbianern war für die Ausführung des Mordes zuständig. Warum ihr kaum Gegenwehr geleistet wurde, ist ein Rätsel.

Die haitianischen Behörden haben unterdessen rund vierzig Personen festgenommen, darunter den ehemaligen Chef der Leibgarde. Doch es ist keine Frage, dass mächtigere Figuren hinter dem Mord stecken. Die Aktion war offenbar über Monate vorbereitet worden und kostete Millionen.