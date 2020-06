Haftstrafe für Fillon : Ein unvorstellbares Urteil

In Frankreich war es bislang unvorstellbar, einen ehemaligen Regierungschef hinter Gitter zu schicken. Deshalb hat der Urteilsspruch gegen den früheren Premierminister François Fillon am Montagnachmittag die Wirkung eines politischen Erdbebens entfaltet. Die Richter verurteilten den 66 Jahre alten Politiker wegen der Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau zu einer Haftstrafe von fünf Jahren, davon drei auf Bewährung. Es könnte also durchaus sein, dass Fillon seine lange politische Karriere in einer Haftanstalt beenden muss, auch wenn seine Anwälte einen Berufungsprozess anstrengen wollen, wie sie mitteilten.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Fillons Ehefrau Penelope wurde zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt. Beide müssen zudem eine Geldstrafe in Höhe von jeweils 375.000 Euro zahlen. Zudem entschied das Gericht, dass das Ehepaar Fillon und der ehemalige Abgeordnete Marc Joulaud, der für Fillon nachgerückt war, der Nationalversammlung eine Million Euro zurückzahlen müssen. Joulaud wurde ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt, weil er Penelope Fillon als parlamentarische Mitarbeiterin weiter beschäftigt hatte, ohne erwiesene Gegenleistungen zu verlangen. Die Nationalversammlung war als Nebenkläger in dem Prozess aufgetreten.

Fillon und seine Ehefrau waren am Montagmittag bei der Urteilsverkündung im neuen Glasbau des Pariser Justizpalastes anwesend. Sie trugen Schutzmasken, die einen Teil ihres Gesichts verdeckten. Die Vorsitzende Richterin Nathalie Gavarino sagte, dass die Vergütung Penelope Fillons in keinem Verhältnis zu ihrer nachweislichen Arbeitsleistung gestanden habe. Der Regierungschef habe „seine Pflicht zur Rechtschaffenheit und zur Vorbildlichkeit nicht erfüllt“. Einem Antrag der Anwälte Fillons, die Urteilsverkündigung zu verschieben, wurde nicht stattgegeben.

Die langjährige Leiterin der auf Finanzkriminalität spezialisierten Sonderstaatsanwaltschaft, Eliane Houlette, hatte am 10. Juni unter Eid vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ausgesagt, dass während der Ermittlungen im Fall Fillon Druck auf sie ausgeübt worden sei. Die Verdachtsmomente gegen Fillon waren mitten im Präsidentschaftswahlkampf zu Jahresbeginn 2017 enthüllt worden. In Rekordzeit entschied die Sonderstaatsanwaltschaft, ein Strafverfahren gegen den Kandidaten zu eröffnen. Das hatte damals zu einer Abkehr einflussreicher Mitstreiter geführt, die sich der Bewegung Emmanuel Macrons anschlossen, unter ihnen der heutige Finanzminister Bruno Le Maire und Haushaltsminister Gérald Darmanin. Fillon konnte sich im April nicht für die entscheidende Stichwahlrunde der Präsidentenwahlen qualifizieren. Das Strafverfahren galt als wahlentscheidend. Doch die Aussage Houlettes reichte dem Gericht nicht, um den Prozess neu aufzurollen.