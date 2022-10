Hafen von Piräus : Mit dem Erfolg kam die Abhängigkeit von China

Sichtbare Präsenz in Griechenland: Ein Schiff des chinesischen Staatsunternehmens Cosco fährt im Februar 2019 in den von ihm kontrollierten Hafen von Piräus ein. Bild: ddp

Auf Berichte über den wachsenden Einfluss Chinas in Südosteuropa reagiert Athen mitunter empfindlich. „Soll sich Griechenland, das mit großen Opfern seine Wirtschaft wiederaufbaut, dafür entschuldigen müssen, dass es chinesische Investitionen anzieht – auch wenn sie um ein Vielfaches geringer ausfallen als jene, die China in Deutschland oder anderen Staaten tä­tigt?“, schrieb im Spätsommer 2017 die griechische Botschaft in einem Brief an die F.A.Z.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Rund ein halbes Jahr später traf abermals Leserpost ein. „Es geht nicht an“, hieß es, „dass die chinesischen Investitionen in einigen Ländern als ‚business as usual‘, in anderen jedoch als politische Entscheidung gewertet werden.“ Die F.A.Z. „verdrehe die Realität“, schrieb der damalige griechische Botschafter in Berlin und stellte mit Blick auf die chinesischen Investitionen im Hafen von Piräus eine rhetorische Frage: „Ist es vielleicht so, dass die Tatsache, dass der Hafen von Piräus sich zu einem wichtigen Güterumschlagzentrum im Mittelmeerraum entwickelt (…) ein Problem für andere darstellt, in diesem konkreten Fall konkurrierende Häfen Europas?“

Nachdem vergangene Woche bekannt geworden war, dass das Kanzleramt eine Beteiligung des chinesische Staatsunternehmens Cosco an einem der vier Terminals des Hamburger Hafens befürwortet, richten sich die Blicke abermals nach Piräus. Am größten Seehafen Griechenlands ist Cosco bereits seit 2009 beteiligt und hält mittlerweile 67 Prozent der Ha­fengesellschaft. Welche Erfahrungen hat man dort mit dem Unternehmen ge­macht, über das in Deutschland unter an­derem die Koalitionspartner in der Am­pelregierung streiten?

Einstieg als souveräne Entscheidung Athens

Wirtschaftlich ist die Antwort einfach. Seit der chinesische Reederei-, Logistik- und Hafenverwaltungskonzern in Piräus das Sagen hat, erlebt der Hafen einen fulminanten Aufstieg. Cosco kam, anders als oft behauptet, nicht auf Druck der Gläubiger nach Athen. Die Chinesen stiegen – nach jahrelangen Verhandlungen – schon zur Regierungszeit des konservativen Mi­nisterpräsidenten Kostas Karamanlis im Jahr 2009 in Piräus ein. Damals war Griechenlands drohende Zahlungsunfähigkeit noch kein Thema in der Eurozone.

Der chinesische Einstieg war eine souveräne Entscheidung Athens. Alle Nachfolger von Karamanlis, auch Alexis Tsipras vom „Bündnis der radikalen Linken“, förderten die wachsende Rolle der Chinesen in dem Hafen – denn der wirtschaftliche Erfolg war unübersehbar. Als Cosco einstieg, lag Piräus in der Rangliste der größten Güterhäfen Europas auf Platz 20. Inzwischen nimmt er nach Rotterdam, Antwerpen und Hamburg Platz vier ein. Als Nächstes soll Hamburg überholt werden. Dank chinesischer Investitionen von mehr als einer halben Milliarde Euro wächst der Hafen seit Jahren schneller als die kontinentale Konkurrenz.

Pekings Kompetenz wird geschätzt

„Wiegt man Vor- und Nachteile ab, gibt es mehrheitlich positive Aspekte des En­gagements von Cosco. Es gibt keinen be­sonderen negativen Aspekt, zumindest bis­her“, sagt der frühere griechische Wirtschaftsminister Stefanos Manos. Obwohl griechische Reeder einen großen Teil der weltweiten Handelsflotte besitzen, so Manos, habe der Hafen von Piräus vor dem Einstieg von Cosco keine führende Rolle in Europa gespielt. „Dank der Chinesen hat sich das geändert. Wir waren nicht sonderlich kompetent darin, den Hafen zu führen. Die Chinesen sind sehr gut darin.“