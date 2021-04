Aktualisiert am

Luftschloss in Beirut : Drei deutsche Firmen und ein utopisches Entwicklungsprojekt

Französische und libanesische Soldaten am zerstörten Hafen von Beirut Bild: dpa

Größer könnte der Gegensatz kaum sein: Um den Hafen von Beirut, wo auch heute noch fensterlose und verlassene Hochhausruinen das Straßenbild prägen, sollen moderne Neubauten in den Himmel wachsen. Dachgärten und Parks sollen das Grau der Gegenwart ersetzen. So sehen es zumindest Bilder einer Präsentation vor, die für Investitionen in einen Wiederaufbau des Hafengeländes und der umliegenden Gegenden werben soll, die im August vergangenen Jahres durch eine monströse Explosion verwüstet wurden.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Drei private Firmen haben maßgeblich eine Studie für das Milliarden-Dollar-Projekt erarbeitet, das laut Präsentation 50.000 Menschen dauerhaft in Arbeit bringen soll: die deutschen Immobilienberater Colliers, die Hamburg Port Consulting (HPC) und das Beratungsunternehmen Roland Berger. Seit Dienstag ist eine Delegation in Beirut, um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. An diesem Freitag wollen sie ihre Ideen der libanesischen Öffentlichkeit präsentieren.