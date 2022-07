Attentat in Japan : Hätte die Ermordung Abes verhindert werden können?

„Es ist nicht zu bestreiten, dass es Probleme mit der Sicherheit gab", sagt Tomoaki Onizuka, der Chef der Polizei in der Präfektur Nara im westlichen Japan. Es ist eine dieser zurückhaltenden japanischen Formulierungen, die eine klare Schuldzuweisung vermeiden, die aber eigentlich doch alles aussprechen, was gesagt werden muss. Onizuka beißt seine Lippen zusammen. Er hebt den Blick kaum, als er sich am Tag nach der Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe den Fragen von Journalisten stellt. Seine gesenkten Augen symbolisieren die Ratlosigkeit, die viele Japaner nach dem Anschlag erfasst hat.

Wie konnte es in einem Land mit sehr restriktiven Waffengesetzen dazu kommen, dass Abe während seines Auftritts im Straßenwahlkampf erschossen wurde? Die Debatte um Mängel im Personenschutz hat in Japan begonnen und sie wird wohl nicht schnell verstummen. Das Land ist schockiert und wird nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Noch unter dem Schock des Attentats wählen die Japaner am Sonntag derweil neue Abgeordnete für das Oberhaus. Umfragen deuteten schon vor der Ermordung Abes darauf hin, dass die Liberaldemokraten (LDP) von Abe und dem jetzigen Ministerpräsidenten Fumio Kishida die Wahl deutlich gewinnen würden. Nach dem Attentat dürften die Liberaldemokraten noch mehr Stimmen erhalten, vermuten politische Beobachter.

Abe wurde von nur einem Leibwächter geschützt

In der Sicherheitsdebatte heißt es, Abe sei als ehemaliger Ministerpräsident rund um die Uhr von einem speziell ausgebildeten Leibwächter geschützt worden. Doch ein einziger Leibwächter könne nicht alle Richtungen gleichzeitig überblicken, kritisierte ein Experte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen NHK. Eingebunden in den Personenschutz in Nara an Ort und Stelle war auch die lokale Polizei. Die Sicherheitlage bei dem Wahlkampfauftritt wurde erschwert dadurch, dass der Termin erst am Vortag festgelegt worden war.

Videoaufnahmen von dem Attentat zeigen, dass der Attentäter sich Abe ungestört von hinten nähern konnte. Der frühere Ministerpräsident sprach auf einer mit Leitplanken abgegrenzten Verkehrsinsel vor dem Eingang einer Bahnstation. Mit ruhigen Schritten kam der Attentäter bis auf wenige Meter von hinten an Abe heran. Er zückte die Waffe und schoss zwei Mal, bevor er von Sicherheitskräften überwältigt wurde. Die Aufnahmen zeigen, dass Abe sich nach dem ersten Schuss in Richtung des Attentäters umdrehte. Der zweite Schuss fiel etwa drei Sekunden nach dem ersten.

Sicherheitskräfte kritisieren, dass der Attentäter nicht schon gestoppt und untersucht wurde, als er sich von hinten dem Wahlkämpfer näherte. Es müsse geprüft werden, ob Sicherheitskräfte hinter Abe standen, sagte Toshihiko Matsumaru, früher Mitglied der Polizeibehörde von Tokio und jetzt Berater eines privaten Sicherheitsdienstes, der Zeitung „Asahi“. Wie andere kritisierte Matsumaru auch, dass kein Polizist Abe nach dem ersten Schuss zu Boden geworfen und aus der Schussbahn genommen habe.